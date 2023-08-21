حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية أعلى دائرى السلام

شهد الطريق الدائرى حادث تصادم بين سيارتين وأخرى دراجة نارية مما أسفر عن إصابة شخصين وظهور كثافات مرورية أمام قائدى السيارات وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم على الطريق الدائرى

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ووعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

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وكشف الفحص وقوع حادث التصادم بين سيارتين آحداهم ميكروباص ودراجة نارية واصيب شخصين ونقل المصابين الى المستشفى فيما رفع رجال المرور اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واعادتها لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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