الأهلي يجدد عقد مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون

قام مسئولو النادي الأهلي بتجديد عقد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي لمدة موسم إضافي خلال الساعات الماضية حيث عقد أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي جلسة مع يانكون تم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقده موسم إضافي.

قالت مصادر إن كولر المدير الفني لفريق الأهلي تواصل مع سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري وجدد رغبته في ضمه الأمر الذي دفع البرازيلي إلى الضغط علي ناديه لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه في ميركاتو الصيف الجاري دون الانتظار إلى يناير القادم.

وأكد كولر للاعب في اتصال زوم جمع الثنائي على أنه يعول عليه الكثير في الموسم الجديد لقيادة هجوم الأهلي وإنه رفض التعاقد مع أي لاعب آخر بخلافه.

وحسم النادي الأهلي صفقة المهاجم الأجنبي الجديد استعدادا للموسم القادم حيث قالت مصادر ان الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري الذي بات قريبا للغاية من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن أزمة أحمد القندوسي لاعب الفريق انتهت واللاعب وافق علي الإعارة لمدة موسم بعد إقناعه بذلك الأمر.

أضاف المصدر أن القندوسي بات قريبا من الرحيل معارا إلي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم مع مشاركة الأهلي نادي سيراميكا في تسديد راتب اللاعب السنوي الذي تم الاتفاق عليه بأنه يكون 450 ألف دولار سنويا.

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن ضم مساعد جديد إلي جهاز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقرر كولر اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له للجهاز الفني للنادي الأهلي.

كارلوس حاصل على يويفا برو وسبق وأن قام بتدريب فريق ثون السويسري وكان مساعد كولر في بازل.

يصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غد الأربعاء قادما من بلاده من أجل توقيع عقود تجديد عقده مع الأهلي وايضا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق الخميس المقبل في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

من ناحية أخرى علمت فيتو من مصدر خاص عن تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد التونسي باستدعاء ثنائي الفريق الأول علي معلول ومحمد الضاوي للانضمام لمعسكر المنتخب القادم، والذي سيبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل وسينتهي 12 من نفس الشهر.

وسيواجه منتخب تونس نظيره بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك سيواجه منتخب مصر في مباراة ودية، ومن المقرر انضمام الثنائي لبعثة معسكر المنتخب التونسي

عودة تدريبات الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوم بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف:الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.