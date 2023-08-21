الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في انتحار ربة منزل بالمرج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات في انتحار ربة منزل داخل منزلها في منطقة المرج بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية. 

وقال أهل المتوفاة إنهم لا يشتبهون في وفاة نجلتهم جنائيا مؤكدين أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة منعتها من الخروج أو الحديث مع الناس وحاولوا علاجها ولكنها لم تكن تستجيب.

 وكشفت مناظرة النيابة عن خلو الجثة من ثمة إصابات. 

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها.

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سارة أحمد تبلغ ٤٠ عاما، إثر تناولها عقاقير طبية وحقنة للتخلص من حياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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