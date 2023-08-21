الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

مدير النشاط الرياضي بالزمالك: تقدمنا بالاستقالة ولكن مستمرون في عملنا

مجلس الزمالك، فيتو
مجلس الزمالك، فيتو

قال أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي المستقيل من الزمالك: تقدمنا بالاعتذار عن عدم الاستمرار في الزمالك لكننا مستمرون في تقديم عملنا لحين تعيين لجنة جديدة تقوم النادي خلال المرحلة القادمة.

وأضاف عبد الدايم في تصريحات لبرنامج “الماتش” عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي هاني حتحوت: نعمل لصالح الزمالك وقد يكون هناك أخطاء وسلبيات خلال فترة عملنا وتقدمت باستقالتي حتى لا يكون هناك حرج لوزارة الرياضة.

وأضاف: أرسلنا لفريق اليد 20 ألف دولار قيمة الاشتراك في البطولة العربية، وسيعود الفريق إلى مصر يوم ٢٨ أغسطس الجاري.

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وتابع أحمد عبد الدايم: "هناك أشخاص يعملون ضد الزمالك، الجميع يعرف من هم، ولم أكن مجبرا على تقديم استقالتي لأني بحكم اللائحة موجود في النادي لكني أفضل منح الحرية لمن يتولى المسئولية الفترة المقبلة".

وأردف: "مجلس الزمالك أصدر قرارا أول أمس بصرف شهرين من مستحقات فريق كرة السلة لكن الاستقالة الجماعية عطلت التنفيذ".

أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.  

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام  وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسليمها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

 

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