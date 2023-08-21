سليمان وهدان يكشف: تم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك منذ شهر، وهذا موقف فتوح

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه تم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك منذ شهر، وتم حل الأزمة بشكل رسمي.

الحجز على الأرصدة

وقال سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "نادي الزمالك يعاني من أزمات مالية طاحنة ومجلس الزمالك السابق كان ينوي الاستقالة منذ فترة طويلة".

وتابع: "رئيس الزمالك "السابق" كان يتخذ معظم القرارات بشكل منفرد وهو ما دفع أكبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة برفض الاستمرار في مناصبهم".



كما أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مستمر في منصبه داخل القلعة البيضاء ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

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الاستقرار الفني

وقال سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "اتفقنا مع أوسوريو قبل تقديم الاستقالة من مجلس إدارة نادي الزمالك على بقاء أوسوريو، من أجل الاستقرار الفني".

وتابع: "أحمد فتوح يرحب بالاستمرار مع الزمالك وأبلغنا بالموافقة على تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة".

ومن ناحيته، تعاقد نادي الزمالك مع سامسون أكينيولا لمدة 4 سنوات قادما من كاراكاس الفنزويلي، مقابل 1.2 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفير ماركت".

وفي السطور التالية نعرض أرقام وإحصاءات سامسون مع الزمالك مقارنة براتبه السنوي.

سامسون أكينيولا مع الزمالك

وكان عقد سامسون أكينيولا تم تسريبه في وقت سابق، ووفقا للعقد فإن البينيني يحصل على 2.4 مليون دولار في 4 مواسم بخلاف المميزات التي يحصل عليها عند المشاركة في عدد مباريات معين وتسجيله عددا من الأهداف في الموسم.

حيث يتقاضى سامسون في الموسم الأول 576.930 ألف دولار.

وفي الموسم الثاني يتقاضى سامسون 538.466 ألف دولار، بينما في الموسم الثالث يتقاضى 615.386 ألف دولار.

وفي الموسم الرابع يحصل سامسون على 692.306 ألف دولار.

وشارك سامسون مع الزمالك في 14 مباراة بجميع البطولات بواقع 459 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وبعد انتهاء الموسم الكروي في الزمالك فإن سامسون سجل هدفا وحيدا رفقة القلعة البيضاء ومن المفترض أن يكون تقاضى قيمة تعاقد موسمه الأول وهي 576.930 ألف دولار أي ما يساوي 19 مليون جنيه و998 ألف تقريبا.

ووفقا للعقد المسرب لسامسون واحصائيات اللاعب فإن الهدف من سامسون يساوي 19 مليون و998 ألف جنيه، وذلك بخلاف قيمة التعاقد التي اشترى بها الزمالك اللاعب من فريق كاراكاس الفنزويلي.

عقد ساسمون أكينيولا المسرب

ووفقا لعقد سامسون أكينيولا المسرب، فإن البينيني يحصل على 2.432.089 مليون دولار في 4 مواسم بخلاف المميزات التي يحصل عليها عند المشاركة في عدد مباريات معين وتسجيله عددا من الأهداف في الموسم.

وتوضح المستندات التالية المبالغ التي يحصل عليها سامسون من نادي الزمالك خلال الـ4 سنوات.

حيث يتقاضى سامسون في الموسم الأول 576.930 ألف دولار.

وفي الموسم الثاني يتقاضى سامسون 538.466 ألف دولار، بينما في الموسم الثالث يتقاضى 615.386 ألف دولار.

وفي الموسم الرابع يحصل سامسون على 692.306 ألف دولار.