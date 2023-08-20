محمد الحلو: جمهور السوشيال ميديا ظلمني وعمار يا سعودية مجرد مجاملة وترحيب (فيديو)

محمد الحلو، رد الفنان محمد الحلو الناس على حالة الجدل والهجوم المثار ضده بسبب غناء "عمارة يا سعودية" بدلا من "عمار يا إسكندرية" عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات كاسيت 90 بمدينة جدة في السعودية.

قصة جملة عمار يا سعودية

وقال محمد الحلو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا اسكندرية بعمار يا سعودية وهذا جزء مقتطع من الحقيقة لكن في بداية الحفل غنيت "عمار يا إسكندرية" ورردها "الكورال".

Advertisements

حفاوة الجمهور السعودي

ولفت: "استقبلت بحفاوة وكرم بالغ من الجمهورالسعودي، وقتها أحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت عمارة يا سعودية من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي كرد فعل سريع دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية".

ظلم محمد الحلو



وتابع: "جمهور السوشيال ميديا هاجمني بدون معرفة الحقيقة الكاملة، وظلمت جدا منهم".

وعقب تصدر المطرب محمد الحلو التريندات العربية ومؤشرات بحث جوجل أثناء أداء فقرته فى حفل كاسيت 90 الذي أقيم بجدة.. قررت المملكة العربية السعودية تخصيص حفل ضخم له بمفرده.

وأعلن عن ذلك ترك آل الشيخ قائلا: "الحقيقة لم نكتف من أداء الفنان الكبير محمد الحلو … لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة يوم 1 سبتمبر في المملكة".

وتصدر الحلو التريند العربي بفقرته، وبدأ الحلو حفله بتتر مسلسل ليالي الحلمية وتغنى بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية” وغير كلماتها قائلًا عمار يا (سعودية) ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.