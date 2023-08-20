بعد عمار ياسعودية، المملكة تخصص حفلا ضخما لـ محمد الحلو

عقب تصدر المطرب محمد الحلو التريندات العربية ومؤشرات بحث جوجل أثناء أداء فقرته فى حفل كاسيت 90 الذي أقيم بجدة.. قررت المملكة العربية السعودية تخصيص حفل ضخم له بمفرده.

وأعلن عن ذلك ترك آل الشيخ قائلا: الحقيقة لم نكتف من أداء الفنان الكبير محمد الحلو … لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة يوم 1 سبتمبر في المملكة.

وتصدر الحلو التريند العربي بفقرته، وبدأ الحلو حفله بتتر مسلسل ليالي الحلمية وتغنى بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية” وغير كلماتها قائلًا عمار يا (سعودية) ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

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وأشعل كل من المطرب والملحن حميد الشاعري والمطرب هشام عباس، حفل كاسيت 90 والمقام على مسرح بنش مارك بجدة في المملكة العربية السعودية.

حميد الشاعري وهشام عباس

وتغنى الثنائي بالديو الشهير "عيني"، كما ردد الجمهور معهم كلمات الأغنية وسط تفاعل كبير.

أغنية عيني

يشار إلى أن أن أغنية "عيني" تأتي ضمن ألبوم حميد الشاعري والذي صدر عام 1997 من إنتاج شركة عالم الفن، وشاركه الغناء فيها المطرب هشام عباس.

كما شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كموديل في كليب هذه الأغنية.

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90".

كاسيت 90

وضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

الفنانة سيمون

على جانب آخر.. كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشرت سيمون صورًا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعًا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيَّ".

وأضافت: "أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كدا الحياة هتبقى أجمل بينا".