الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

غنى بالعناصر الغذائية المهمة، 17 فائدة للبرقوق الأحمر

فوائد البرقوق الأحمر،
فوائد البرقوق الأحمر، فيتو

فوائد البرقوق الأحمر، البرقوق الأحمر من الفاكهة الموسمية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد البرقوق الأحمر، عديدة فهو غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد على السيد أخصائى  التغذية العلاجية، إن البرقوق الأحمر من عائلة المشمش والخوخ، وهى الثمار ذات البذرة الصلبة، وله فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله.

القيمة الغذائية الموجودة في البرقوق الأحمر 

وأضاف السيد، أن البرقوق الأحمر له فوائد عظيمة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والفسفور والمنجنيز وفيتامين أ وسي والبروتين، وبالتالى، مهم لصحة الكبار والصغار.

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فوائد البرقوق الأحمر، فيتو 

فوائد البرقوق الأحمر 

وتابع، أن من فوائد البرقوق الأحمر:-

  • يخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.
  • يرفع مستوى الكوليسترول النافع فى الجسم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقوى العظام ويمنع الإصابة بهشاشة العظام.
  • ينظف حركة الهضم والجهاز الهضمي وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على الألياف.
  • يعمل على تقوية المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.
  • يساعد فى الوقاية من السرطان لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة التي تمنع تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يساعد في خفض مستوى السكر بالدم.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه يحتوى على الألياف التى تنظيف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • يساعد على تقليل حدة التوتر والقلق ويعمل على الاسترخاء.
  • يساعد على النوم الهاديء وعلاج الأرق.
  • يحسن صحة الجهاز الدورى بالجسم وينشط الدورة الدموية.
  • يحسن صحة الجهاز العصبى حيث يحسن عمل الخلايا العصبية في الجسم.
  • يساعد فى علاج الجروح فى الحسن ويعمل على التئامها سريعا
  • يساعد فى إنقاص الوزن لأنه يكبح الشهية ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وقليل السعرات الحرارية.
  • بحمى من الإصابة بالنوع الثانى من السكر.
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أضرار البرقوق الأحمر 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه على الرغم من فوائد البرقوق الأحمر العظيمة إلا أن الإفراط فى تناوله ممنوع لأنه يمكن أن يسبب متلازمة القولون العصبى وبالتالى يزيد من أعراض الإسهال والإمساك والانتفاخات والغازات وآلام القولون، وكذلك لا يجوز على مرضى الكلى والنرارغالإمقار من تناوله حفاظا على صحتهم. 

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