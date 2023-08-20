فوائد اللوز، يحمي من الزهايمر وينظم الكوليسترول في الدم

فوائد اللوز، عديدة، فهو يعد من المكسرات الغنية بالمغذيات، ومضادات أكسدة قوية، ويمكن من خلال تناول اللوز بانتظام، أن نستفيد من فوائد اللوز الصحية، ويعد اللوز من المكسرات التي يفضل طعمها الكبير والصغير.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد اللوز للصحة، هامة، ولابد من عدم إغفالها، خاصة أن اللوز يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد اللوز للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد اللوز للصحة، مؤكدة على ضرورة أن يكون جزءا أساسيا من نظامك الغذائي اليومي

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لصحتك العقلية

يعد اللوز من المكسرات التي تحتوي العديد من المغذيات التي تدعم صحة الدماغ، وتنمي العقل، فهو يحتوي على الريبوفلافين وإل-كارنيتيني، وهي عناصر تزيد من نشاط المخ، مما يؤدي إلى تجديد المسارات العصبية، مما يعمل تقوية الذاكرة، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

على أن يتم تناول ما لا يقل عن 6 حبات في اليوم.

لعلاج القلق وقلة النوم

يحتوي اللوز على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن التي تساعد على النوم الجيد، وتساعد على ارتخاء العضلات.

فعندما يخاصم النوم عينيك، أسرع بتناول حفنة من اللوز.

يخفض الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فتناول اللوز، فهو من المكسرات التي تعمل على تنظيم الكوليسترول في الدم، فهو واحد من أفضل أنواع المكسرات بشكل خاص، والأطعمة بشكل عام؛ التي تخفض الكوليسترول بسبب احتواءه على فيتامين Eوالكالسيوم.

لإنقاص الوزن

يحتوي اللوز على الدهون الصحية غير المشبعة؛ التي تساعد على حرق المزيد من الدهون العنيدة، الى جانب أنه الأفضل كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية دون أن تزيد أي جرامات لوزنك.

يحمي قلبك

يحتوي اللوز على الدهون غير المشبعة الأحادية، والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلها مواد ومغذيات تحمي القلب من الامراض، كما تحميه من التعرض للنوبات والسكتات القلبية.

يجدد طاقتك ونشاطك

يحتوي اللوز على المنجنيز والنحاس وفيتامين ب، مما يجعله وسيلة رائعة بتجديد طاقتك ونشاطك، في نصف اليوم، وعندما تشعر بانسحاب للطاقة.

كما يمكنك أن تبدأ به يومك، للمزيد من الطاقة والحيوية.

اللوز الأفضل لبشرتك

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين ه‍، الذي يدعم البشرة، ويمنحها النضارة، ويحميها من تأثيرات الأشعة الضارة للشمس.