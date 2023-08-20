الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد زيت الزيتون للصحة، يحمي من السرطان والسكتات الدماغية

زيت الزيتون للصحة،
زيت الزيتون للصحة، فيتو

فوائد زيت الزيتون، قد لا يتخيلها الكثيرين، فما يحتوي عليه زيت الزيتون من مغذيات، ما بين فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تجعله من أفضل وأقوى الزيوت الطبيعية، للصحة، وزيت الزيتون يعد من الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج مشاكل البشرة والجلد والشعر، كما يمكن إضافته للأكلات.

فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد زيت الزيتون للصحة، لا يمكن حصرها بسهولة، فهو مفيد لمختلف أجهزة الجسم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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كميات كبيرة من مضادات الأكسدة
زيت الزيتون البكر الممتاز مغذي إلى حد كبير، فإلى جانب أنه يحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة، فهو يحتوي على كميات متواضعة من الفيتامينات E وK.
كما أن زيت الزيتون مليء أيضًا بمضادات الأكسدة القوية، التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
كما أنها تحارب الالتهاب وتساعد على حماية الجسم من ارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحمي من السكتات الدماغية
تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب جلطة دموية أو نزيف.
فإن كنت تخشى من السكتات الدماغية، فيمكنك الاعتماد على زيت الزيتون، فهو يعد المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
من المؤكد أنه لا يوجد طعام هو الحل السحري للوقاية من السرطان، إلا أن زيت الزيتون يعد أحد الأسباب التي تجعل معدلات الإصابة بالسرطان تتراجع، وذلك لأن زيت الزيتون البكر الممتاز يسبب تغيرات في بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالوقاية من سرطان القولون والمستقيم، ومكونات زيت الزيتون لها خصائص مضادة للسرطان، بما في ذلك حمض الأوليك.

يدعم الذاكرة ووظائف المخ
البوليفينول الموجود في زيت الزيتون البكر الممتاز - وخاصة الأوليوكانثال - يعمل كمضادات أكسدة قوية قد تساعد في استعادة وظيفة الحاجز الدموي الدماغي الصحي وتقليل الالتهابات العصبية بطريقة قد تبطئ من تطور مرض الزهايمر.

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