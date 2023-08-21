جدول ترتيب نتائج دوري مراكز الشباب لفرق الدقهلية في النسخة العاشرة 2023

تصدر جدول ترتيب دورى مراكز الشباب في "الأسبوع الرابع من دورى مراكز الشباب" فريق مركز شباب سنفا بميت غمر، برصيد 7 نقاط والمركز الأول ضمن المجموعة الأولى، وتراجع مركز شباب مدينة بني عبيد، الذي كان متصدرًا في الأسبوع الثالث إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف.

أما المجموعة الثانية فقد تصدر ترتيب الدورى مركز شباب مدينة المطرية برصيد 7 نقاط، والمركز الأول ضمن المجموعة الثانية، وتراجع فريق مركز شباب النسايمة بالمنزلة إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط الذي كان متصدرًا الأسبوع الثالث بالدوري.

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المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة ما زال متصدرًا ترتيب الدوري بها مركز شباب ميت غراب بإدارة شباب السنبلاوين برصيد 10 نقاط والمركز الأول، بالإضافة إلى بقاء مركز شباب طماي الزهايرة فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالمجموعة الثالثة.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة ما زال يتصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب البرامون برصيد 10 نقاط، واحتل المركز الأول بهذه المجموعة، يليه مركز شباب محلة الدمنة في المركز الثانى، برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف، في إطار مباريات دورى مراكز الشباب بالدقهلية النسخة العاشرة 2023.

من جانبها، صرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 ادارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية.

يأتي تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى ٩ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.