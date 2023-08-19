السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تراجع كبير في هجرة الشباب من أمريكا وكندا إلى دولة الاحتلال

تراجع كبير في هجرة
تراجع كبير في هجرة الشباب من أمريكا وكندا إلى دولة الاحتلال

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تسجيل تراجع كبير في هجرة فئات مختلفة من الشباب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الاحتلال، بسبب التوترات المرافقة للأزمات الأخيرة في البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إن "215 مهاجرًا جديدًا وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مؤخرًا إلى دولة الاحتلال، ولكن خلف الكواليس هناك قلق كبير".

وقالت منظمة تشجيع الهجرة "نيفيش بنيفيش": "عوامل الجذب الإسرائيلية خافتة بسبب الخلافات الداخلية وهناك تباطؤ في الهجرة"، مضيفة: "هناك حديث عن عدم الاستقرار في إسرائيل، المزيد من الناس يقولون لنا إنهم لا يرغبون في الهجرة".

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استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته قرب مخيم بلاطة بمدينة نابلس

وفي سياق آخر، استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتوفي الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة قرب مخيم بلاطة خلال الاقتحام الأخير لقبر يوسف الأسبوع الماضي.

وأعلن صباح اليوم في نابلس عن استشهاد المقاوم الشاب محمد أبو عصب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو عصب، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المرابط، وإن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.

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