وزير الشباب والرياضة يهنئ مصطفى حسين بعد فوزه بذهبية المصارعة الرومانية في بطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفى حسين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور ال 32، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16.

كما تغلب على بطل تركيا في ربع النهائي، ثم تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، قبل الفوز على لاعب أرمينيا في المباراة النهائية ليتوج بالميدالية الذهبية.

من ناحية أخرى، تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، فعاليات المُلتقي الثاني من “حديث الشباب العربي لبناء الوعي”، بمشاركة 100 شابًا وشابة من جميع أنحاء الوطن العربي، خلال الفترة من 21 لــ 23 من أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.

يأتي ذلك المُلتقي، إحتفالًا بمرور 20 عامًا على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق 2023 عاما للشباب العربي واحتفالا باليوم العالمي للشباب وتضافر الجهود نحو الاستثمار الأمثل في الشباب العربي

حيث تتضمن فعاليات الملتقى علي مدار ثلاثة أيام، تنفيذ عدد من الجلسات الهامة حول: أدوار الشباب، وجهود الدول والحكومات، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك، والخروج بنتائج ثرية وتوصيات ومبادرات داعمة للتنمية والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

كا يستهدف المُلتقى: "تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا".