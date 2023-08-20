الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الرياض يتعاقد مع نجم ريال بيتيس رسميا

خوانمي لاعب الرياض
خوانمي لاعب الرياض الجديد، فيتو

الدوري السعودي، أعلنت إدارة نادي الرياض السعودي، اليوم الأحد، عن التعاقد مع الإسباني خوان ميجيل خمينيز "خوانمي"، لدعم خط هجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر نادي الرياض عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو ترحيبًا باللاعب، دون الكشف عن مدة العقد، واكتفى بعبارة: "خوانمي ينضم لمدرسة الوسطى".

وانضم المهاجم صاحب الـ30 عامًا، إلى الرياض قادما من ريال بيتيس بعدما قضى 3 مواسم مع الفريق الأندلسي خاض خلالها 101 مباراة وسجل 29 هدفا، وساهم في صناعة 7 آخرين، كما توج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2021/2022.

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ورفع خوانمي عدد صفقات النادي العاصمي إلى 13 وهم: الزيمباوبي موسونا، عبد الهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورجوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبد الرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، أحمد عسيري، زيد البواردين صالح آل عباس، علي الزقعان، أمير كردي، الجابوني ديديه ديونج وخوانمي.

يذكر أن الرياض يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد خوضه مباراتين في المسابقة.

الرياض يعلن ضم خوانمي، فيتو

أرقام الجولة 2 من الدور السعودي 

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات
7 ‏انتصارات
2 تعادل إيجابي
‏25 هدفا
‏2.77 هدف لكل مباراة
‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها
‏10 سعوديين
‏12 أجنبي
‏3 ركلات جزاء
‏35 بطاقة صفراء
‏1 بطاقة حمراء

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