الدوري السعودي، بالأرقام تفوق الأجانب على السعوديين في الجولة الثانية

الدوري السعودي ، حافظ الاتحاد والأهلي والاتفاق، على صدارة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة مع نهاية الجولة الثانية بعدما حقق كل منهم فوزه الثاني تواليًا.

أرقام الجولة 2 من الدور السعودي

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات

7 ‏انتصارات

2 تعادل إيجابي

‏25 هدفا

‏2.77 هدف لكل مباراة

‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها

‏10 سعوديين

‏12 أجنبي

‏3 ركلات جزاء

‏35 بطاقة صفراء

‏1 بطاقة حمراء

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و تعثر الهلال بالتعادل أمام ضيفه الفيحاء، في الوقت الذي تلقى في النصر الخسارة الثانية على التوالي، وواصل الشباب نتائجه المتواضعة بالخسارة أمام الوحدة.

رقم سلبي للهلال

ورغم إنفاق الملايين في الصفقات الجديدة إلا أن الهلال فشل للمرة الرابعة في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين خلال عهد دوري المحترفين السعودي.

وفشل الأزرق في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين 3 مرات من قبل، وذلك في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2020-2021.

ولم يستطع الهلال الفوز على الفيحاء في ستاد الملك فهد "الدرة" للمرة الثانية بالدوري بعد تعادلهم من قبل سلبيا بموسم 2021-2022.

ويعتبر هذا التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن دوري المحترفين، إذ تعادلا بالنتيجة ذاتها موسم 2019-2020، كما تعادلا سلبيا في الموسم قبل الماضي.

وهذه المباراة 11 بين الهلال والفيحاء في دوري المحترفين: انتصر الهلال في 6 مواجهات، مقابل انتصارين للفيحاء، وتعادلا 3 مرات.

وحرم التعادل مع الفيحاء أمس المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تكرار رقمه القياسي السابق، حين فاز مع الهلال في أول 9 جولات متتالية بموسم 2018-2018.

ويستضيف الفيحاء نظيره الحزم يوم الجمعة المقبل، فيما يحل الهلال ضيفا على الرائد يوم الخميس بالجولة الثالثة لموسم 2023-2024.

ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.

ووصل الفيحاء إلى المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن الهلال والفتح.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.