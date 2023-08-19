السبت 19 أغسطس 2023
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صحة الشرقية: هشام مسعود يفاجئ المركز الطبي بصان الحجر

صحة الشرقية:مسعود
صحة الشرقية:مسعود يفاجئ المركز الطبي بصان الحجر،فيتو

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة مفاجئة للمركز الطبي بصان الحجر القبلية، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي المركز، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وتفقد خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

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تفقدالحضانات للتأكد من وجود ادويتها والمستلزمات 

 وقال المحاسب محمود عبد الفتاح  المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وكيل الوزارة الصحة بمحافظة الشرقية حرص  على تفقد قسم الحضانات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل، مختتما زيارته للمركز الطبي بتفقد سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، وحفظ الطعوم وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها وتواجد الأرصدة الكافية من الطعوم، مقدما الشكر لمدير الإدارة والفريق الطبي بالمركز علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين. يأتى ذلك  ضمن جولته الميدانية اليوم لمتابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية،

انهت الصحة قافلة عرب درويش بعد الكشف على 2800 مواطن 

هذا وقد أنهت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقيةعملها، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير  بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

القافلة اشتملت على 14عيادة ضمت 12 تخصصا طبيا 

وقال المتحدث الرسمى عنصحة الشرقية ان القافلة اشتملت على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش، 

اجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لامراض السكر 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٨٨١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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صحة الشرقية: متابعة الخدمات الطبية بمستشفي القرين المركزي

قافلة طبية علاجية بقريةالحرية بالشرقية 

هذا وقد نفذت مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحرية، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.وجاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين،

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الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية المركز الطبي صان الحجر القبلية الخدمات الطبية المقدمة المواطنين المترددين على المركز انتظام سير العمل

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