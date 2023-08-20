طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور، تفاصيل إصابة لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، في لقاء جالطة سراي أمس السبت بالجولة الثانية للدوري التركي.

تفاصيل إصابة تريزيجيه

وقال طرابزون في بيان رسمي اليوم الأحد: "تريزيجيه خضع للفحص والأشعة في إحدى المستشفيات عقب إصابته في مباراة جالطة سراي".

وأضاف البيان: "أثبتت الفحوصات إصابة تريزيجيه بكسر في الضلع بمنطقة الصدر بالجهة اليسرى.. وبدأ اللاعب العلاج".



ولم يعلن طرابزون مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر بشكل رسمي.

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ويخوض تريزيجيه ثاني مواسمه مع طرابزون سبور، بعد انتقاله من أستون فيلا الإنجليزي.

ويعد طرابزون ثالث فريق تركي يلعب له النجم المصري بعد قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.

وكشف نيناد بيليكا المدير الفني لطرابزون سبور التركي، طبيعة إصابة محمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة جالاتا سراي.

وقال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل.

وشارك تريزيجيه كأساسي في تلك المباراة، ولكنه لم يتمكن من استكمالها حيث خرج في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

جاء خروج تريزيجيه نتيجة تعرضه للإصابة في الضلوع بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، حيث يبدو أنها كانت قوية لدرجة دفعته للخروج على محفة طبية بمساعدة الطاقم الطبي للفريق.



أحداث الشوط الأول



وتقدم ايكاردي بالهدف الاول لصالح فريق جالاطا سراي في الدقيقة 23 وتصدي موسليرا لفرصة هدف محقق من اللاعب المصري تريزيجيه، وسيطر طرابزون على مجريات الشوط الأول بعد استقباله للهدف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم جالاطا سراي بهدف نظيف.

وأضاف إيكاردي الهدف الثاني لصالح فريق جالاطا سراي في الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

تشكيل طرابزون سبور



في حراسة المرمى: أورجكان شاكي

في خط الدفاع: بينكويتش، دينزفيل، سترايجر لارسن، إرين ألمالي.

في خط الوسط: كوربيليس، باكاسيتاس، عمر عبد القادر.

في خط الهجوم: باردي، بوزوك، تريزيجية.





طرابزون يفوز علي أنطاليا



حقق فريق طرابزون سبور فوزه الأول في مسابقة الدوري التركي على حساب ضيفه أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب شيتو جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري التركي.

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب ستيفانو دينزفيل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.