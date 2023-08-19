الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

جالاتا سراي يفوز على طرابزون وإصابة تريزيجيه بالدوري التركي

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

الدوري التركي، فاز جالاتا سراي على طرابزون سبور بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من الدوري التركي على أرضية ملعب نيف ستاديوم معقل فريق جالاتا سراي.

 

وشارك تريزيجيه كأساسي في تلك المباراة، ولكنه لم يتمكن من استكمالها حيث خرج في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

 

جاء خروج تريزيجيه نتيجة تعرضه للإصابة في الضلوع بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، حيث يبدو أنها كانت قوية لدرجة دفعته للخروج على محفة طبية بمساعدة الطاقم الطبي للفريق.

أحداث الشوط الأول 

وتقدم ايكاردي بالهدف الاول لصالح فريق جالاطا سراي في الدقيقة 23 وتصدي موسليرا لفرصة هدف محقق من اللاعب المصري تريزيجيه، وسيطر طرابزون على مجريات الشوط الأول بعد استقباله للهدف.

 

لينتهي الشوط الأول بتقدم جالاطا سراي بهدف نظيف.

 

وأضاف إيكاردي الهدف الثاني  لصالح فريق جالاطا سراي في الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

 

تشكيل طرابزون سبور

في حراسة المرمى:  أورجكان شاكير.

 

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في خط الدفاع: بينكويتش، دينزفيل، سترايجر لارسن، إرين ألمالي.

 

في خط الوسط: كوربيليس، باكاسيتاس، عمر عبدالقادر.

 

في خط الهجوم: باردي، بوزوك، تريزيجية.

 

 

طرابزون يفوز علي أنطاليا 

حقق فريق طرابزون سبور فوزه الأول في مسابقة الدوري التركي على حساب ضيفه أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم شيتو جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري التركي.

 

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب ستيفانو دينزفيل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

 

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر فريق طرابزون سبور على أغلب فتراتها، بمشاركة النجم المصري محمود تريزيجيه، وشهدت إنتفاضة هجومية لفريق أنطاليا في أوقات قليلة، ولكنه لم ينجح في إدراك هدف التعادل.

 

ترتيب طرابزون في الموسم الماضي 

وكان نادي طرابزون سبور أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي، حيث شارك تريزيجيه في 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

 

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن طرابزون سبور دخل في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أجاكسيو السابق، ليكون بديلًا للمصري محمود حسن "تريزيجيه"، حال رحيله

 

 

محمود حسن تريزيجيه 

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مطلع الموسم المنقضي 2022-2023.

 

تريزيجيه رحل عن الأهلي في 2015 وانتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي في العام التالي، ومنه شق طريقه إلى عدة فرق أوروبية غالبيتها في بلجيكا وتركيا.

 

وغاب محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي عن معسكر ناديه الحالي في سلوفينيا استعدادًا للموسم القادم.

 

واحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة.

 

وتلقى تريزيجيه عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة وآخر مسبقًا من أهلي جدة للانضمام إلى أحدهما في الميركاتو الصيفى المقبل، لكنه استطاع التألق أمام فناربخشة وأنقرة مما دفع الجهاز الفنى للفريق التركي في التراجع عن فكرة بيعه. 

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الدوري التركي إيكاردي تشكيل طرابزون سبور تريزيجيه

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