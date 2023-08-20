الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

لسحب البساط من تحت أقدام المبعوث الأممي، تفاصيل لقاء رئيسي المجلس الرئاسي والنواب الليبي

المنفي وحفتر وصالح،
المنفي وحفتر وصالح، فيتو

شهدت الأزمة الليبية تطورات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية لعل أبرزها التقارب بين مجلسي النواب والدولة في البلاد والذي ظهر من خلال مفاوضات لجنة ٦+٦ التي يشكلها المجلسين.


لقاء حفتر والمنفي وصالح في بنغازي  

وظهرت التقارب أكثر بين أطراف الأزمة الليبية، خاصة بعد اللقاء الثلاثي بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي.

واتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش الوطني على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة (6+6).
وكشف المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي،  السنوسي إسماعيل، أن لقاء عقيلة صالح والمنفي وخليفة حفتر يسحب البساط من تحت أقدام المبعوث الأممي الذي يلعب على تناقضات الأطراف الليبية. 
وهناك العديد من الاتهامات التي وجهها أطراف الأزمة الليبية للبعثة الأممية بالعب لصالح أجندات خارجية، ومحاولة استرضاء حكومة الدبيبة منتهية الولاية.   
 

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دور سلبي للبعثة الأممية في ليبيا 

وكشفت تقارير إعلامية أن الأطراف الثلاثة اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم، في بنغازي على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6)، بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدت الأطراف الثلاثة على أهمية اجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافق بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وثمن المنفي وصالح وحفتر خلال لقاءهم  دور البعثة الأممية في ليبيا، الداعم للتوافقات المحلية، ودعوا المبعوث الأممي لعدم اتخاذ خطوات منفردة في المسار السياسي.

وعلى الجانب الأخر حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.

وجاء التحذير عقب إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة "6+6" المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.

ومن جانبها، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.

وأكدت اللجنة أن بيان البعثة، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023، يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس مطلع الشهر الجاري، إلى إجراء الانتخابات في ليبيا وعدم خلق مراحل انتقالية جديدة.

 

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الأزمة الليبية لجنة ٦ ٦ رئيس المجلس الرئاسي الليبي مجلس النواب خليفة حفتر المجلس الأعلى للدولة الليبي

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