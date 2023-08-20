الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

باحث في العلاقات الدولية لـ فيتو: الرؤية المصرية والروسية يتفقان في العديد من الملفات

الديهي، فيتو
الديهي، فيتو

في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر والذي من المقرر أن يتم الاحتفال به في 26 أغسطس الجاري، قال محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية إن روسيا ومصر يرتبطان بعلاقات تاريخية كثيرة ويعود تاريخ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا إلى عام 1943، ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت البلدين بأواصل عديدة وعمقت القيادة السياسية للبلدين أواصل هذه العلاقات عبر التاريخ على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة، فضلا عن التعاون المشرتك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية حيث تعمل روسيا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن على مساندة القضايا والمواقف المصرية والعربية، في حين تدعم مصر روسيا من خلال التعاون المشترك في حل قضايا الشرق الأوسط والبحث عن حلول وسبل دبلوماسية.

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وأشار الديهي إلى أن القيادة السياسية في البلدين ممثلة في الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي أولت أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين حيث زار بوتين القاهرة أكثر من مرة في حين زار السيسي موسكو مرات عديدة.

وأوضح الديهي مصر أيضا تحرص على حضور الفعاليات والمؤتمرات والقمم الدولية أو القليمية التي تعقدها روسيا من أجل ترسيخ التعاون بين البلدين، ودعم جهود التسوية والاستقرار الاقليمي والدولي، مشددا علي أن الرؤية المصرية تتفق مع الرؤية الروسية في ملفات عديده منها ملف الارهاب فضلا عن المواقف المختلفة تجاه المفات الإقيلمية المشتركة.

 

انطلاق مؤتمر روسيا ومصر للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين

وأمس نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بحضور ممثلين عن السفارة الروسية بالقاهرة مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر.. ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية".

ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات  بالذكرى الـ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر والذي من المقرر أن يتم الاحتفال به  في 26 أغسطس الجاري في مبنى السفارة الروسية.

وخلال المؤتمر تمت مناقشة الجوانب المختلفة التفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.

وركزت المناقشات خلال المؤتمر على الاهتمام الخاص بالمشاريع  الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الفعالية ممثلو الدوائر العلمية والاجتماعية والسياسية والتعليمية من البلدين والصحفيين الروس والمصريين.

 

الذكرى الـ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر

وفي السياق ذاته ذكر القائم بأعمال سفارة روسيا في مصر يوري ماتفييف الكلمات الترحيبية،  وتم التأكيد على الطبيعة القوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين القاهرة وموسكو التي تم تعزيزها تدريجيا على مدار ثمانين عاما والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار القائم بأعمال السفارة الروسية  إلى رمزية إقامة علاقات بين القاهرة وموسكو  في ذروة الحرب العالمية الثانية عندما اتحد العالم كله لمواجهة تهديد الاستعباد والإبادة على يد النازيين.

وأكد  يوري ماتفييف أن دولتي مصر وروسيا  تتمتعان اليوم بمستوى عالٍ من الثقة السياسية والتنسيق في مختلف المجالات، معربا  عن أمله في أن يعطي هذا المؤتمر دفعا إضافيا لتعزيز التفاعل الثنائي وأواصر الصداقة بين الشعوب.

انطلاق مؤتمر روسيا ومصر للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين (صور)

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