انطلاق مؤتمر روسيا ومصر للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين (صور)

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، اليوم السبت، وبدعم من السفارة الروسية بالقاهرة مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر.. ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية".

احتفالية بمرور 80 على العلاقات الروسية المصرية

ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر والذي من المقرر أن يتم الاحتفال به في 26 أغسطس الجاري في مبنى السفارة الروسية.

مؤتمر روسيا ومصر و80 عاما من الشراكة، فيتو

وخلال المؤتمر تمت مناقشة الجوانب المختلفة التفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.

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مؤتمر روسيا ومصر و80 عاما من الشراكة، فيتو

وركزت المناقشات خلال المؤتمر على الاهتمام الخاص بالمشاريع الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الفعالية ممثلو الدوائر العلمية والاجتماعية والسياسية والتعليمية من البلدين والصحفيين الروس والمصريين.

مؤتمر روسيا ومصر و80 عاما من الشراكة، فيتو

وفي السياق ذاته ذكر القائم بأعمال سفارة روسيا في مصر يوري ماتفييف الكلمات الترحيبية، وتم التأكيد على الطبيعة القوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين القاهرة وموسكو التي تم تعزيزها تدريجيا على مدار ثمانين عاما والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار القائم بأعمال السفارة الروسية إلى رمزية إقامة علاقات بين القاهرة وموسكو في ذروة الحرب العالمية الثانية عندما اتحد العالم كله لمواجهة تهديد الاستعباد والإبادة على يد النازيين.

وأكد يوري ماتفييف أن دولتي مصر وروسيا تتمتعان اليوم بمستوى عالٍ من الثقة السياسية والتنسيق في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن يعطي هذا المؤتمر دفعا إضافيا لتعزيز التفاعل الثنائي وأواصر الصداقة بين الشعوب.

وفي يوليو الماضي، احتفل فرع قناة روسيا اليوم " آر تي" في القاهرة، بمرور 80 عاما، على العلاقات المصرية الروسية، في إطار حرص القناة على المساهمة في توطيد العلاقات بين البلدين ونقل الأحداث بمهنية وحيادية.

احتفال قناة آر تي داخل البيت الروسي

ومنحت قناة RT فرصا تدريبية للعديد من الصحفيين المصريين الشباب لزيارة العاصمة "موسكو" شهر سبتمبر المقبل وذلك بهدف توطيد العلاقات بين مصر وروسيا وتزامنا مع مرور الذكرى الـ 80 على تأسيسها.

ومن جانبها ذكرت مديرة قناة "تى آر تي عربي"، مايا مناع، خلال لقائها الشباب المصريين المرشحين للحصول على التدريب التليفزيوني في روسيا: “إن فكرة البرنامج التدريبي تهدف لتبادل الخبرات الصحفية بين مصر وروسيا، على أن يتم اختيار 3 صحفيين من بين ألف شاب مصري تقدموا للحصول على التدريب الذي أعلنت عنه RT الشهر الماضي”.