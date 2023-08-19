السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إحباط هجوم أوكراني على مواقع داخل روسيا

هجوم اوكراني على
هجوم اوكراني على موسكو، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إحباط  هجمات أوكرانية على مواقع داخل روسيا، بما فيها العاصمة موسكو، وشبه جزيرة القرم.

إحباط هجوم أوكراني استهدف موسكو

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بعد ظهر السبت إحباط هجوم إرهابي أوكراني استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطتها دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.

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وأضافت الدفاع في بيانها: اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".

وبحسب الدفاع: "رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة.

ولفتت تقارير روسية الي أن هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف موسكو اليوم، إذ أعلنت روسيا صباح السبت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة موسكو.

قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، على قناته على تطبيق "تلغرام" إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.
 

أضاف سوبيانين: "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو".


أوضح أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".


غير أن وكالة "تاس" الحكومية للأنباء نقلت عن خدمات الطوارئ أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئيا، مشيرة إلى أن "مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترا مربعا".

الهجوم الأوكراني الثالث استهدف مطارا عسكريا روسيا في جنوب غربي البلاد، وتسبب بأضرار بإحدى الطائرات العسكرية، وفق المعلومات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أيضا، إحباط هجوم إرهابي نفذته أوكرانيا بطائرة مسيرة مستهدفة مطارا عسكريا بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.
 

أضافت الوزارة أنه في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو "نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود"، مشيرة إلى أنه مركز مراقبة المطار تمكن من رصدها وإسقاطها.
 

أشارت إلى اندلاع حريق في منطقة توقف الطائرات وتم إخماده، فيما تضررت إحدى الطائرات دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة أنه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".

وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.
 

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