تحذير عاجل من الإمارات لمواطنيها في المكسيك لهذا السبب

أصدرت سفارة دولة الإمارات لدى المكسيك اليوم الأحد بيانا أهابت فيه بمواطنيها المتواجدين في السواحل المكسيكية المتضررة بإعصار "هيلاري"



الإمارات تحذر مواطنيها في المكسيك

ونشرت السفارة الإماراتية البيان على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، قالت فيه: "لمواطني الدولة المتواجدين بالولايات المتحدة المكسيكية تهيب سفارة الدولة لدى المكسيك السادة المواطنين المتواجدين بالسواحل المكسيكية المتضررة بإعصار هيلاري".



وأشارت السفارة إلى مناطق: "باخا كاليفورنيا سور، سونورا، سينالوا، ناياريت،خاليسكو، دورانغو، زاكاتيكاس، أغواسكالينس، غواناخواتو، كوليما، ميتشواكان".



وحثت السفارة الإماراتية مواطنيها على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المكسيكية.





وفي السياق ذاته قالت وكالة حكومية أمريكية، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.



وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.



ومن جانبه قال مسؤول مكسيكي أن رجلا لقي مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.





توجه الإعصار هيلاري إلى ولاية "باها كاليفورنيا" المكسيكية مع هطول أمطار وفيضانات مهددة للحياة وربما كارثية، فيما تسرع السلطات في أقصى الشمال مثل لوس أنجلوس لإخراج المشردين من الشوارع، وإنشاء الملاجئ والاستعداد لعمليات الإجلاء.



وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه من المتوقع أن يتجه إعصار هيلاري إلى شبه الجزيرة المكسيكية في وقت ما اليوم الأحد ثم يتجه شمالًا ويدخل التاريخ كأول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا خلال 84 عامًا بحلول وقت متأخر من يوم الأحد أو الاثنين.



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