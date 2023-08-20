الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ على طن ونصف دقيق مدعم وضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

حملات، فيتو
حملات، فيتو

تمكنت حملات تموينية من ضبط مخابز مخالفة في حملة بمركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية

وتأتي الحملات بناء على توجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وتتم الحملات تحت إشراف على حسن وكيل المديرية وأ.محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

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وتشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه احمد العيسوي ومحمد توحيد من مأموري الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بنى عبيد.

 وأسفرت الحملة عن ضبط  ٣ محاضر تصرف في إجمالي ٢٨ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، ٧ محاضر نقص وزن بمقدار من ٧: ٢٤ جرام، ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات، بإجمالي ٢٤ مخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من جودة الخبز المعروض للمواطنين وضبط المخالفين.

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إدارة الرقابة التموينية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين أيمن مختار محافظ الدقهلية خبز حملة تموينية بالدقهلية مديرية تموين الدقهلية

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