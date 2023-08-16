أخبار مصر اليوم، التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات، حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس، والتعليم تعلن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني وعدم اتخاذ أي إجراء لحذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب محددات الاستبعاد إلا في حالتين فقط.

وقامت وزارة التموين باستثناء فئتين من المواطنين لينطبق عليهم محددات الاستبعاد ووقف بطاقاتهم التموينية، وهم المسافرون للخارج، والمعتدون على الأراضي الزراعية.

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المسافرون للخارج

وتتعاون وزارة التموين مع مصلحة الهجرة والجوازات، لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تتعدى الستة أشهر، ولم يقوموا بإبلاغ مكتب التموين التابع لهم بسفرهم لوقف البطاقة مؤقتا.

وطلبت وزارة التموين المسافرين خارج البلاد لفترات متواصلة تتجاوز الستة أشهر، التقدم بطلب لإيقاف صرف حصة المقررات التموينية والخبز لصاحب البطاقة المتواجد داخل البلاد.

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة مغادرة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين بها للبلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر يجب أن يتقدم المواطن المسافر إلى مكتب التموين المختص وتحرير نموذج أداء خدمة لوقف صرف مقرراته التموينية.

ويقوم مركز الخدمة بإيقاف بطاقة (المواطن / المسافر) على النظام في حالة سفر الأسرة بالكامل أو خصم المواطن من البطاقة في حالة سفره بمفرده.

أما في حالة عودة المواطن من السفر، يتم إعادة قيده طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك حيث يتوجه إلى مكتب التموين لمرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد، ويعمل موظف التموين على إعادة لبطاقته التموينية، ليصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

المعتدون على الأراضي الزراعية

كما تتعاون وزارة التموين مع وزارة العدل في وقف البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية، وإيقاف كافة أشكال الدعم، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتتلقى وزارة التموين من وزارة العدل بشكل مستمر كشفا بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، لوقف الدعم التمويني لهم.

أما فيما يتعلق بمحددات الاستبعاد الأخرى، فقد تم وقف تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية، وهم:

أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا يوضح جدول العام الدراسي الجديد 2023-2024 قبل فترة قليلة، وفيه تم تحديد بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وهذا ينفي تمامًا ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تأجيلا لبداية العام الدراسي الجديد.

حقيقة تأجيل الدراسة

وأوضح المصدر في تصريحات لـ فيتو أن تلك الشائعات والأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن كل ما ينشر عن تأجيل الدراسة غير صحيح، وأن بدء العام الدراسي الجديد 2023 في موعده المعلن في 30 من شهر سبتمبر المقبل، ولا صحة لما نشر عن تأجيل الدراسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ويبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

دار الإفتاء: غدا الخميس غرة شهر صفر لعام 1445 هجريا

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا وذلك بعد مغرب شمس اليوم الأربعاء بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

هلال شهر صفـر

وأعلنت دار الإفتاء أن اللجان التابعة لها تحقق لديها رؤية هلال شهر صفـر، وعليه يكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر المحرم على أن يكون غدا الخميس أول أيام شهر صفـر لعام 1445 هجريا.

موعد بداية شهر صفر

وكام الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء صرح في وقت سابق بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 17/8/2023م

من مطروح، رسائل رئاسية هامة للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها؛ ترعى في المقام الأول، "المواطنين، أصحاب الظروف الصعبة".

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني، حيث اجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح إن الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين، مشددا على أن الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة "ونحن مصرون على مواجهته".

وأشار الرئيس السيسي في حديثه إلى الأزمة الاقتصادية "التي يتأثر بها الكثير"، وإلى ارتفاع الأسعار، وقال إنه على علم بذلك، و"إننا كمسئولين في الدولة "لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا وليس لدينا هدفا آخر غير ذلك".

وشدد على أن أزمتي كورونا والحرب الروسية، "ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما"، وقال "إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب كتحد لابد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا، أي أن الإنسان والمجتمع والعالم يواجه تحديات؛ وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوزها ويقابل تحديا آخر، ويتجاوزه ويتغلب عليه".

وتطرق إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، و"بفضل الله سبحانه وتعالى والجهد والإرادة نعبر هذه التحديات"، واستذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.

كما شدد الرئيس على أن الدولة لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن "بكم" أي الشعب المصري وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم "نستطيع العبور".

وأكد الرئيس السيسي، أن الحكومة تعمل قبل 8 أعوام على امتداد الدولة المصرية، ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم، في إطار رؤية الدولة 2030.

ولفت إلى أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة المصرية حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شئ يكون له مردود غير جيد على البلاد.

وقال إن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية؛ يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وساق الرئيس السيسي، مثالا آخر بتحدي الإرهاب الذي واجهته الدولة المصرية منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار الذي انتهي بجهد ودماء المصريين، مشيرا إلى وجود برنامج كبير للتطوير خاص بأهالي سيناء، مؤكدا أن ذلك حق لهم.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأهالي محافظة مطروح، معربا عن سعادته بلقائه مع أهالي مطروح وسيدي براني.

وقال السيسي إن "محافظة مطروح وما يطلق عليها بالكامل المنطقة الغربية من قبل مطروح بكثير لم يكن هناك اهتمام بهذه المنطقة من الدولة خلال السنوات الماضية، ونحن مهتمين جدا ونعمل بجد، والمشاريع المستهدف به محافظة مطروح سواء مشاريع مثل الموانئ التي يتم تنفيذها أو القطار السريع أو المدن التي يتم تشييدها سيكون لها تأثير كبيرا جدا خلال المرحلة الحالية".

وأوضح الرئيس أنه لا حظ في جولة له عبر الطائرة تطورا كبيرا في ميناء جرجوب، الذي قام بافتتاحه قبل أربع سنوات، وهو ما يعد خطوة على الطريق، بالنسبة إلى الذي تستهدفه الدولة من مشروعات في محافظة مطروح، موضحا أن هناك تطويرا تقوم بتنفيذه الدولة وآخر "أنتم تنفذونه".

وأشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها من مدن جديدة وقطار سريع من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة - ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا.

ولفت إلى أن هناك منطقة لوجيستية سيتم تنفيذها أيضا على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم من أجل توفير فرص عمل وذلك ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

وتابع: إن مشروع الصرف الزراعي في سيوة؛ جرى الانتهاء منه، وتم إنقاذ الواحة - بفضل الله من مصير صعب جدا، مؤكدا أن سيوة كواحة لها تاريخ كبير وعظيم في حياتنا كانت بها مشكلة كبيرة وتم حلها، مناشدا أهالي سيوة سواء المجتمع أو مجلس المدينة - بالحفاظ على ما جرى تطويره لتنظيم واستعادة الواحة؛ أفضل مما كانت.

وأكد الرئيس السيسي الحاجة إلى تنظيم تواجد القبائل طبقا لأعرافهم -كي تتاح للدولة فرصة لتقديم الخدمات المختلفة، منها التعليم والصحة وأي خدمات أخرى، وذلك عبر تنظيم أفضل من الحالي.

وقال إن كل أعمال التطوير التي شهدتها محافظة مطروح، ما هي إلا خطوة واحدة ضمن خطة تطوير كبيرة للتطوير والتنمية.

رئيس الوزراء يوافق على نقل ملكية أرض الحزب الوطني لشركتي خدمات فندقية وسكنية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإشهار بطريق الإيداع قراران صادران عن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار بشأن ملكية أرض الحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار رئيس مجلس الوزراء والذي حمل رقم 3135 لسنة 2023 والذي يتضمن الموافقة على نقل ملكية مقر أرض الحزب الوطني من «الصندوق الفرعي» إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٥ آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

105 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني..