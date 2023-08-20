قرار من رئيس دولة إفريقية بحظر سفر المسؤولين لتقليل الإنفاق

أعلنت الرئاسة في دولة جامبيا أن الرئيس، أداما بارو، أصدر قرارا بحظر سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد لتقليل الإنفاق العام.

قرار من رئيس جامبيا بحظر سفر المسؤولين

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة، إبريما سنكاريه في بيان صادر عنه، إن الرئيس وقع على أمر تنفيذي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية لبقية العام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريبيليز نيجيريا".



وشمل تطبيق القرار على الرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية، حتى انتهاء السنة المالية الحالية.



واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة جامبيا فيها إجبارية، إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية، فلن تتأثر بالأمر.



يأتي ذلك بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 11.6 في المئة العام الماضي، كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب نتيجة حرب أوكرانيا.

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