جامبيا تبدأ في استعادة غابات المانجروف

تساهم جامبيا بنسبة 0.01% فقط في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكن تغير المناخ يهدد الإمداد المستقبلي لمصدر البروتين الرئيسي للأفراد:

الأسماك

في هذه الدولة الساحلية المنخفضة، الغنية بالتنوع البيولوجي مع أكثر من 600 نوع من الأسماك، يعتمد الصيادون الفقراء على مصايد الأسماك البحرية والساحلية والنهرية لتحقيق أمنهم الغذائي وسبل عيشهم.

يستهلك الغامبيون كل عام حوالي 32000 طن من الأسماك التي يتم الحصول عليها من قطاع المصايد الحرفية. كل يوم، يخرج الصيادون في قواربهم الصغيرة في رحلات صيد قصيرة، وليحضروا صيدهم ليستهلكه السكان المحليون.

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ارتفاع درجة حرارة المياه

لكن تأثيرات تغير المناخ - مثل ارتفاع درجة حرارة المياه، والملوحة والحموضة - تهدد باستنفاد الأرصدة السمكية. وبالمثل، من المتوقع أن تتسبب الرياح الشديدة والأمواج الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر في إلحاق الضرر بالبنية التحتية لمصايد الأسماك، مما يؤدي إلى زيادة إهدار الطعام وفقدان سلسلة القيمة السمكية.

كيف يمكن لـ جامبيا - وهي دولة من أقل البلدان نموًا ذات موارد محدودة - أن تتخذ إجراءات لمساعدة الصيادين الفقراء والمجتمعات الضعيفة على أن يصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ؟ الطبيعة هي الحل، واستعادة النظم البيئية لأشجار المانجروف هي المفتاح.

صندوق المناخ الأخضر

تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع حكومة جامبيا على تنفيذ مشروع صندوق المناخ الأخضر (GCF) - باستثمارات 25 مليون دولار أمريكي - يركز على البنية التحتية لمصايد الأسماك المقاومة للمناخ، واستعادة أكثر من 2000 هكتار من مناطق المانجروف المتدهورة، وهي مناطق ساخنة لمصايد الأسماك.



استعادة أشجار القرم من أجل بيئة أفضل وحياة أفضل

يدعم نهر جامبيا سبل العيش والطبيعة؛ يتدفق عبر البلاد نحو المحيط الأطلسي، عبر غابات المانجروف في مصب هائل مليء بالحياة فوق وتحت الماء.

تعد هذه النظم الإيكولوجية لأشجار المانجروف الكثيفة مناطق تكاثر حيوية ومشاتل لأنواع الأسماك والمحار الرئيسية، مثل الجمبري والباراكودا. كما أنها تحمي السواحل وضفاف الأنهار من التآكل عن طريق التقاط الرواسب وحصرها. ومع ذلك، على مدار 15 عامًا الماضية، تقلص غطاء المانجروف في غامبيا بمعدل متوسط قدره 1.5 % سنويًا بسبب المناخ والتدهور الناتج عن الإنسان، مثل الحصاد غير المستدام للأعمدة ووقود الخشب.

تعد حماية واستعادة النظم البيئية لأشجار المانجروف التي تحافظ على الحياة أمرًا ضروريًا للحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على سبل العيش، والاستدامة طويلة الأجل لقطاع مصايد الأسماك في البلاد.

كجزء من مشروع PROREFISH غامبيا الذي تقوده منظمة الأغذية والزراعة، ستركز جهود استعادة غابات المانجروف المتدهورة على المساعدة في التجديد الطبيعي باستخدام مزيج من الأنواع التي تتحمل الملح بشكل خاص.

من المتوقع أن تؤدي استعادة النظم البيئية لأشجار المانجروف إلى زيادة توافر الأسماك بشكل عام بنسبة تصل إلى 20 % مما سيؤدي بدوره إلى زيادة دخل الصيادين الفقراء والحفاظ على توافر الأسماك للفرد.

المجتمعات كأوصياء على المانجروف

تلعب المجتمعات المحلية دورًا حاسمًا تلعبه كحراس للنظم البيئية لأشجار القرم. وبدعم من إدارات الغابات والمتنزهات والحياة البرية، سيتم تدريب النساء والشابات على مراقبة غابات المانجروف والحفاظ عليها واستخدام الموارد المستدام، وستتولى المجتمعات ملكية الأراضي التي ساعدت في ترميمها.

في هذا الصدد، أوضح موشيبودي رامبيدي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في جامبيا، "ستكون النساء مشاركين نشطين ومستفيدين على قدم المساواة في أنشطة المشروع التي تهدف إلى استعادة مناطق المانجروف المتدهورة في النقاط الساخنة لمصايد الأسماك".

توفر الاستثمارات في تربية الأحياء المائية حلًا مكملًا للتهديدات التي تواجه قطاع مصايد الأسماك في جامبيا. سوف تتلقى المجتمعات المفرخات والنباتات العلفية لإنتاج الأسماك اليافعة - والمعروفة باسم الإصبعيات لأن طولها يتراوح من 10 إلى 15 سم، أو بحجم الإصبع. كما سيحصل المستفيدون على الدعم لدمج إنتاج الأسماك في حقول الأرز، وأحواض الأسماك الموجودة المقاومة للمناخ، وزيادة استزراع المحار في غابات المانجروف وعلى مسطحات المد والجزر.

لتقليل الخسائر والهدر أثناء أنشطة الإنزال والمناولة والمعالجة، سيتم تحديث البنية التحتية لمصايد الأسماك، مثل مواقع الإنزال، بمواد ومعدات أكثر متانة لتصبح أكثر مقاومة للمناخ.

مبادرة رائدة لنظم غذائية زراعية مستدامة

مشروع PROREFISH هو أول مشروع للصندوق الأخضر للمناخ يركز بشكل أساسي على قطاع مصايد الأسماك. تمت الموافقة على المشروع من قبل الصندوق الأخضر للمناخ في يوليو 2022، وانتقل المشروع مؤخرًا إلى مرحلة التنفيذ بعد ورشة العمل الافتتاحية التي عقدت في بانجول في 12 أبريل 2023. ستستفيد أكثر من 11000 أسرة في غامبيا بشكل مباشر من مبادرة مدتها ست سنوات، وستستفيد أكثر من 46000 أسرة بشكل غير مباشر، والتي تصل إلى ما يقرب من سدس السكان.

وفي حديثها في ورشة العمل الافتتاحية، أوضحت روزالي ليهيل من الفاو، "نحن فخورون بشكل خاص بـ PROREFISH، نظرًا لكونه أول مشروع ممول من الصندوق الأخضر للمناخ يركز بشكل كبير على مصايد الأسماك، فإنه يمكن أن يكون حافزًا لإحداث نقلة نوعية من خلال تقديم أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون يتم تكرارها وتوسيع نطاقها في البلدان الأخرى التي تعتمد على مصايد الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي ".

إن قطاع مصايد الأسماك الأكثر استدامة لن يحمي التنوع البيولوجي الغني الموجود في النظم البيئية لأشجار المانجروف فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل. دون ترك أحد خلف الركب.