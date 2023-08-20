العاهل المغربي يصدر مرسوما ملكيا ويعفو عن 653 سجينا

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا ملكيا عن 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.

وجاء صدور المرسوم بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة الملك والشعب، وذكر نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا”.

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الذكرى السنوية لثورة الملك والشعب في المغرب

وأشار بيان العدل المغربية إلى أن العفو عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، كان بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا.

برنامج مصالحة المغربي

وفي سياق متصل، أعلن المغرب بداية يوليو الماضي عن إخلاء السجون من نزيلات التطرف والإرهاب، وذلك في إطار برنامج “مصالحة” استفادت منه 10 نزيلات، أفرج عنهن جميعا، من بينهن 8 بعفو ملكي و2 بعد نهاية مدة العقوبة.

ووصف مندوب عام إدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، أن برنامج “مصالحة” فريد من نوعه على المستوى العالمي، كما نال استحسان شركاء إقليميين ودوليين.

الذكرى الـ 24 لجلوس ملك المغرب على العرش

وفي يوليو الماضي، جدد الملك محمد السادس العاهل المغربي دعوته إلى فتح الحدود مع الجارة الشرقية الجزائر، مُؤكدًا أن العلاقات بين البلدين علاقات مستقرة، معربا عن تطلعه لأن تكون أفضل.

وأكد الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على عرش أسلافه، في الثلاثين من يوليو من كُل عام، أن خدمة شعبه، لا تقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما من خلال حرصه أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار.

المغرب لن يكون مصدر أي شر للجزائر

وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر؛ وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل"، موضحا: "نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا، ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".

وشدد الملك، على أن المغرب تمكن من تحقيق العديد من المنجازات، ومن مواجهة الصعوبات والتحديات، مؤكدًا أن "المغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل".

فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى

وأضاف أن المغرب محتاج إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة.

وشدد العاهل المغربي على أن "ما ندعو إليه، ليس شعارا فارغا، أو مجرد قيمة صورية، وإنما هو مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية"، إذ إنه "كلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات".

وأشار إلى الإنجاز التاريخي الأخير للمنتخب المغربي، في كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في قطر، وحصل خلاله على المركز الرابع كأبرز مركز لمنتخب عربي وأفريقي في المونديال، موضحًا أن "الشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم".