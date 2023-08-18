الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المغرب يعترض قاربا يحمل 75 مهاجرا متجهين إلى إسبانيا

مهارجين غير شرعيين،
مهارجين غير شرعيين، فيتو

اعترض خفر السواحل المغربي مجموعة من 75 مهاجرا سنغاليا في ساحل مدينة الداخلة، كانوا على متن قارب انطلق قبل ستة أيام من السنغال نحو جزر الكناري الإسبانية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري، اليوم الجمعة، أن "دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية اعترضت، أمس، في عرض ساحل الداخلة قاربا كان يقل 75 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية".

وأوضح المصدر أن القارب انطلق يوم 12 أغسطس من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا، من دون إضافة تفاصيل.

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وأشار المصدر إلى أن المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للدرك الملكي. وعادة ما يتم إرجاع المهاجرين السنغاليين إلى بلادهم، بتنسيق بين الرباط ودكار.

مصرع 60 مهاجرا قبالة سواحل الرأس الأخضر

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة مساء الأربعاء مقتل 60 مهاجرا بعد غرق زورقهم قبالة سواحل الرأس الأخضر.

 

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 قبالة السواحل التونسية

والإثنين الماضي، لقي 5 مهاجرين تونسيين مصرعهم وأعتبر 7 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، على ما أفاد ناطق باسم محكمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس أنه كان "على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال اغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل.. وقد تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين".

 

غرق قارب هجرة مطاطى قبالة سواحل اليونان

ويوم الأحد، أعلن خفر السواحل فى اليونان، عن إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي.

وقال خفر السواحل اليوناني، فى بيان، إن إحدى السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

وتابع بيان خفر السواحل اليوناني: "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.

ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.

 

 

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 آخرين إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية

كارثة هجرة جديدة، غرق قارب يحمل مهاجرين أفارقة أمام السواحل اليونانية (فيديو)

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