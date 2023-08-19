أخبار الرياضة اليوم: مجلس الزمالك يستقيل.. ورقم مميز لـ محمد صلاح.. والأهلي يغير شعاره

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

نادي الزمالك، أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في بيان رسمي أصدره منذ قليل حيث جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعا

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لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي تقدم باستقالة جماعية اليوم وذلك بعد أن تقدم أحمد مرتضى منصور باستقالته.

وأعلن محمود طه، عضو مجلس إدارة الزمالك، استقالته رسميًّا عن منصبه في القلعة البيضاء وذلك بعد دقائق من استقالة أحمد مرتضى منصور.

وكتب محمود طه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:

جماهير نادي الزمالك الأوفياء

السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك

متمنيًا التوفيق لنادينا العريق فيما هو قادم

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك مقطع فيديو يتضمن تغيير شعار النادي الأهلي بشكل جديد ابتداء من الموسم الجديد، ليتم تغيير الشعار للمرة الثانية في ولاية تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي.

ويظهر الفيديو عودة كتابة (الأهلي نادي القرن باللغة الإنجليزية)، كذلك عودة كتابة كلمة الأهلي باللغة العربية في أعلى الشعار وتغيير الإطار المحيط بالنجوم الخاصة بالشعار.

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الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق اللاعب المصري محمد صلاح على ستيفين جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، وذلك بعد إحرازه هدفًا في مرمى فريق بورنموث في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج.

ووصل صلاح للهدف رقم 187 في تاريخه مع الريدز متخطيًا جيرارد الذي يمتلك في رصيده 186 هدفًا، ليحتل الفرعون المصري المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

انهى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لعنة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يسبق لمحمد صلاح أن سجل في الجولة الثانية على مدار المواسم الستة الماضية لينجح في ذلك هذا الموسم بعدما أحرز هدف التقدم لفريق ليفربول فى مرمى بورنموث في الدقيقة 36.

لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما اكتفى بنقطة واحدة ضد تشيلسي، في الجولة الأولى.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي رسميًّا، اليوم السبت، تعاقده مع التركي ميريه ديميرال، مدافع أتالانتا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويواصل الأهلي صفقاته القوية في الصيف الحالي بعد أن تعاقد مع السنغالي إدوارد مندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو الجزائري رياض محرز.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة.

يواصل أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي بدأت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة.

قدم الهلال السعودي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.