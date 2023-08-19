السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

أهلي جدة يتعاقد رسميا مع مدافع أتالانتا الإيطالي

ميريه ديميرال، فيتو
ميريه ديميرال، فيتو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي رسميًّا، اليوم السبت، تعاقده مع التركي ميريه ديميرال، مدافع أتالانتا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويواصل الأهلي صفقاته القوية في الصيف الحالي بعد أن تعاقد مع السنغالي إدوارد مندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو الجزائري رياض محرز.

 

 

وكشف خالد محمود رئيس الجهاز الطبي بنادي أهلي جدة السعودي، آخر تطورات إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق وموقفه من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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وكان روبرتو فيرمينو، تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الحزم والتي قاد فيها أهلي جدة للفوز 3 / 1، وسجل البرازيلي الثلاثة أهداف، قبل أن يغيب عن مباراة الخليج التي أقيمت الخميس الماضي بالجولة الثانية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، منح الجهاز الطبي في فريق الأهلي بقيادة خالد محمود الضوء الأخضر للبرازيلي روبرتو فيرمينو من أجل العودة للتدريبات الجماعية، بعد شفائه من إصابة في العضلة الخلفية، ليتأكد مشاركته مع فريقه في لقاء الأخدود القادم لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي الخميس المقبل.

وفي سياق آخر، منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين من التدريبات، بعد الفوز على الخليج، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدٍ الأحد.

وحق الأهلي السعودي فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي على حساب الخليج ليرفع رصيده إلى ستة نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

 وتكبد الخليج الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد شريف خسارته الثانية وظل رصيده خاليا من النقاط في الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.

 

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