السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

شعار الأهلي الجديد،
شعار الأهلي الجديد، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك مقطع فيديو يتضمن تغيير شعار النادي الأهلي بشكل جديد ابتداء من الموسم الجديد، ليتم تغيير الشعار للمرة الثانية في ولاية تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي.

 

ويظهر الفيديو عودة كتابة (الأهلي نادي القرن باللغة الإنجليزية)، كذلك عودة كتابة كلمة الأهلي باللغة العربية في أعلى الشعار وتغيير الإطار المحيط بالنجوم الخاصة بالشعار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

شروط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي من أي نادي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

Advertisements

وأشار المصدر أنه حال وصول عرض رسمي لضم محمد عبد المنعم فسوف تتم الموافقة عليه في حالة واحدة فقط أن يكون بقيمة مالية كبيرة تتخطى الـ5 ملايين دولار وذلك بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي وافق على رحيل المدافع الدولي صاحب الـ24 عاما في هذه الحالة فقط.

 

Advertisements

 

الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم.

شعار الأهلي الجديد,فيتو

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى طلب مسؤولو النادي الأهلي ردًّا سريعًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية. 

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

 

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

 

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

 

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

 

كولر يتسلم تقريرا عن حالة رضا سليم

من ناحية أخرى تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا شاملا عن حالة رضا سليم لاعب الفريق الجديد والذي ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد.

ويرغب كولر في الاطمئنان على حالة اللاعب قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة أمس الخميس قادما من بلاده من أجل الاستعداد للظهور الأول له مع الأهلي.

الأهلي، وحصلت فيتو على التفاصيل الخاصة باحتفالية النادي الأهلي المرتقبة لتكريم فرقه الرياضية بعد موسم الإنجازات الذي تحقق في الموسم المنقضي.

وقالت مصادر إن احتفالية النادي الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل بملعب التتش بالجزيرة وستنطلق الاحتفالية في الثامنة مساء.

وأضافت، تم الاستقرار على إقامة الاحتفالية في مقر النادي بالجزيرة وتحديدا في ملعب التتش كما حدث قبل عدة سنوات وتم إلغاء فكرة إقامة الاحتفالية في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي شعار النادي الأهلي محمود الخطيب محمد عبد المنعم الاتحاد الأفريقي

مواد متعلقة

شادي محمد لـ"فيتو": الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

محمد عبدالجليل لفيتو: حزين لرحيل محمد شريف عن الأهلي وهذه نصيحتي لإمام عاشور

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس الزمالك

بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

المهندس نصر أبو الحسن رئيسا للنادي الإسماعيلي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

الرحيل المجاني عرض مستمر في الزمالك، 8 لاعبين على أعتاب المغادرة

4 إجراءات لشركات السجائر لمواجهة احتكار التجار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: العدل خلُق عظيم اتسم به ديننا الحنيف وبرهنت عليه الآيات القرآنية

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

المزيد
الجريدة الرسمية