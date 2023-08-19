الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك مقطع فيديو يتضمن تغيير شعار النادي الأهلي بشكل جديد ابتداء من الموسم الجديد، ليتم تغيير الشعار للمرة الثانية في ولاية تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي.

ويظهر الفيديو عودة كتابة (الأهلي نادي القرن باللغة الإنجليزية)، كذلك عودة كتابة كلمة الأهلي باللغة العربية في أعلى الشعار وتغيير الإطار المحيط بالنجوم الخاصة بالشعار.

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شروط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي من أي نادي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشار المصدر أنه حال وصول عرض رسمي لضم محمد عبد المنعم فسوف تتم الموافقة عليه في حالة واحدة فقط أن يكون بقيمة مالية كبيرة تتخطى الـ5 ملايين دولار وذلك بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي وافق على رحيل المدافع الدولي صاحب الـ24 عاما في هذه الحالة فقط.

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الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم.

شعار الأهلي الجديد,فيتو

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى طلب مسؤولو النادي الأهلي ردًّا سريعًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

كولر يتسلم تقريرا عن حالة رضا سليم

من ناحية أخرى تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا شاملا عن حالة رضا سليم لاعب الفريق الجديد والذي ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد.

ويرغب كولر في الاطمئنان على حالة اللاعب قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة أمس الخميس قادما من بلاده من أجل الاستعداد للظهور الأول له مع الأهلي.

الأهلي، وحصلت فيتو على التفاصيل الخاصة باحتفالية النادي الأهلي المرتقبة لتكريم فرقه الرياضية بعد موسم الإنجازات الذي تحقق في الموسم المنقضي.

وقالت مصادر إن احتفالية النادي الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل بملعب التتش بالجزيرة وستنطلق الاحتفالية في الثامنة مساء.

وأضافت، تم الاستقرار على إقامة الاحتفالية في مقر النادي بالجزيرة وتحديدا في ملعب التتش كما حدث قبل عدة سنوات وتم إلغاء فكرة إقامة الاحتفالية في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.