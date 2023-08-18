الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة ينقل لاعبه للمستشفى بعد مباراة الخليج

أليوسكي لاعب أهلي
أليوسكي لاعب أهلي جدة السعودي، فيتو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي نقل محترفه إزجان أليوسكي إلى المستشفى عقب مباراة الفريق ضد الخليج التي أقيمت مساء أمس الخميس في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، بسبب الإجهاد العام.

وذكر الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن أليوسكي تعرض لحالة إجهاد عام شديدة، بسبب فقدانه السوائل في الجسم.

وأضاف "تم نقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة".

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وأشار البيان إلى أن المحترف المقدوني سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات.

وفي سياق آخر، منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين من التدريبات، بعد الفوز على الخليج، على أن يستأنف الفريق تدريبات بعد غدٍ الأحد.

الدوري السعودي، حق الأهلي السعودي فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي على حساب الخليج ليرفع رصيده إلى ستة نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

 وتكبد الخليج الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد شريف خسارته الثانية وظل رصيده خاليا من النقاط في الدوري السعودي.

حقق فريق أهلي جدة بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء  أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج 

إدوارد ميندي، إزيان أليوسكي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمين، فهد الرشيدي.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف أهلي جدة أمام الخليج بداعي الإصابة.

تشكيل الخليج ضد أهلي جدة 

إبراهيم سيهيتش، عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد السميري، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبدالله آل سالم، وو يونج جانج، رياض البراهيم.

ويغيب الوافد الجديد، المهاجم الدولي المصري محمد شريف عن صفوف الخليج في مواجهة أهلي جدة، خاصة أنه انضم للفريق من النادي الأهلي قبل أيام قليلة.

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي 

استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

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الأهلي السعودي دوري روشن للمحترفين إزجان أليوسكي أليوسكي الخليج

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