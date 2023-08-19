السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

إقبال كبير على انتخابات الإسماعيلي ومد التصويت نصف ساعة إضافية (صور)

جانب من عمليات التوصيل،
جانب من عمليات التوصيل، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة. 
 

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 يواصل أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي بدأت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة.  
 

جانب من عمليات التوصيل، فيتو
جانب من عمليات التوصيل، فيتو

شهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 
 

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ويقام اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية.

وبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة، وتقدم 31 شخصًا للترشيح على مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الذي سيتكون من “رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن”.

 

جانب من عمليات التوصيل، فيتو
جانب من عمليات التوصيل، فيتو

وتضم قائمة المرشحين 

منصب رئيس النادي كل من:

 نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة. 

 

نائب الرئيس 

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

 مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

 

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

جانب من عمليات التوصيل، فيتو
جانب من عمليات التوصيل، فيتو

عضو مجلس إدارة (تحت السن) 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.

 

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