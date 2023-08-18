لعنة الجولة الثانية في البريميرليج، هل يواصل محمد صلاح الصيام أمام بورنموث؟

ليفربول، يستعد فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته القادمة ضد نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول أهدافا في كافة جولات الدوري الإنجليزي خلال الـ 6 سنوات التي قضاها مع ليفربول إلا في الجولة الثانية.

حيث لم يسجل محمد صلاح أي هدف في تاريخه بالدوري الإنجليزي في الجولة الثانية خلال الـ 6 سنوات الماضية، وفي السطور التالية نعرض تاريخ محمد صلاح في الجولة الثانية بالبريمرليج.

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محمد صلاح في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية.

وفي موسم 2018-2019 صنع هدفا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية.

وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون.

في موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع

و في موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث غد السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ومن ناحية أخرى حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز من الانتقال إلى الدوري السعودي “ دوري روشن” عبر بوابة اتحاد جدة.

وذكرت العديد من التقارير السعودية والعالمية أن محمد صلاح اقترب من الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن آخر أخبار ميركاتو ليفربول، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز وبورنموث المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الإنجليزي:" من ناحيتي لن يغادر أي لاعب في الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن أمر الصفقات الجديدة لم يتم حسمه بعد لأنه ما زال هناك وقت".

كما تطرق الألماني للحديث عن صفقة ليفربول الجديدة:" أنا سعيد بالتعاقد مع إندو كونه لاعب تكتيكي وذكي، وبرغم أنه قصير القامة إلا أنه يستطيع القفز عاليا".

أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

كما تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غضب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عقب استبداله في مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن غضب محمد صلاح وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون:" ليس لدي شيء جديد لأقوله كان ذلك قبل أسبوع".

وتابع الألماني:" لم يحدث شيء جديد منذ تلك الواقعة ومحمد صلاح تدرب بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يقدم أمام ساوثهامبتون ما قدمه في الفترة الماضية بالتدريبات".

ومن ناحية أخرى أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بصفقة الفريق الجديدة واتار إندو القادم من شتوتجارت الألماني في الصيف الحالي.

كلوب يتحدث عن صفقة ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تحدثنا للمرة الأولى وكان قادمًا من الملعب، كان في حالة بدنية رائعة. بالطبع علينا معرفة كيف بإمكاننا دمجه في الفريق ولكنها لن تكون مشكلة بدنية."

وأضاف: "أما الباقي، فسوف يلعب معنا في المركز ذاته الذي لعب فيه مع شتوتجارت. بالطبع نقوم ببعض الأمور بشكل مختلف ولكن سيكون من الرائع أن يفوز بالثنائيات ويمرر الكرة من نقطة لأخرى، وسوف يفعل ذلك بالتأكيد من اليوم الأول."

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وتابع: "انظر، أنا أعلم كيف يعمل عالم كرة القدم، وبإمكاني رؤية ذلك في أعين الناس. كانت أسماء اللاعبين تنتشر هنا وهناك ويقول الناس هذا الفريق لديه هذا اللاعب وذلك الفريق لديه ذلك اللاعب، من فضلك، امنحني ثانية ولنلقي نظرة."

وأوضح: "إنه لاعب جيد حقًا وأنا سعيد للغاية بهذا التعاقد ولا يمكنني قول ذلك بشكل مختلف. إنها صفقة جيدة حقًا."

واختتم: "منذ أن خرجت الأخبار عنه، تلقيت العديد من الرسائل من لاعبين سابقين لعبوا معي، الجميع كانوا يقولون: لو أن هذه الأخبار فهذه صفقة عبقرية وطالبت بالتعاقد معه منذ فترة أنه يحظى بتقدير كبير في ألمانيا. خسارته صعبة لشتوتجارت ولكنها كانت صفقة جيدة لهم مع بقاء عام واحد في عقده. وبالنسبة لنا فهي صفقة رائعة وهو سعيد للغاية."