السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

أعضاء عمومية نادي الإسماعيلي يطالبون المجلس المنتخب بوضع حلول لسداد المديونية (فيديو)

أعضاء عمومية نادي
أعضاء عمومية نادي الإسماعيلي، فيتو

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، خلال لقاء أجرته "فيتو" مع عدد من مجلس الإدارة الجديد بضرورة العمل على قلب رجل لواحد لحل مشكلات النادي الإسماعيلي، وكذا البحث عن حلول للمشكلات المهمة التي يواجهها النادي وعلى رأسها المشاكل الخاصة بالعضوية والقيد.   

استمرار التصويت بانتخابات النادي الإسماعيلي (صور)

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سداد مديونية الإسماعيلي

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

وأضافوا أنه يجب على مجلس الإدارة الجديد البحث عن حلول لسداد مديونية النادي من خلال الاتفاق مع أحد المستثمرين لرعاية النادي، أو من خلال جدولة الديون وعمل المزيد من المباريات، والأنشطة التي تدر دخلا للنادي. 

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ويواصل أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادى، والتي بدأت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة.  


وشهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 

جانب من اللقاء، فيتو 

ويقام اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بحديقة رضا والملعب رقم 2 باستاد الإسماعيلية.

وبدأ التسجيل فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة، وتقدم 31 شخصا للترشيح على مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الذى سيتكون من “رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن”.

جانب من اللقاء، فيتو 

جانب من اللقاء، فيتو 

وتضم قائمة المرشحين 

منصب رئيس النادى كل من:

 نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس 

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

 مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدى، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

عضو مجلس إدارة ( تحت السن ) 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولى. 

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