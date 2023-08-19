قلق صيني بسبب انخفاض معدل الخصوبة بين السكان

كشفت تقارير إخبارية أمريكية عن انخفاض معدل الخصوبة في الصين مما يمثل مصدر قلق للسلطات الصينية.

انخفاض معدل الخصوبة في الصين

وكشف تقرير نشرته وول ستريت جورنال الأمريكية عن انخفاض حادٍ في معدل الخصوبة في الصين، مسلطًا الضوء على الأزمة الديموغرافية في البلاد منذ توقفت السلطات عن نشر بيانات معدل الخصوبة منذ سنوات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الأرقام ظهرت في دراسة أجرتها لجنة الصحة الوطنية الصينية، ونُشرت في موقع "ديلي ناشونال بزنس الصيني" ثم أُزيلت لاحقًا ضمن حملة رقابة تنتهجها الصين.

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وأصبح معدل الخصوبة في الصين يشكل مصدر قلق متزايد للسلطات، بحسب جوزيف شامي، المدير السابق لقسم السكان في الأمم المتحدة.

وأحجمت الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، منذ العام 1750م، عن نشر أي أرقام تتعلق بعدد المواليد، ومعدل الخصوبة، منذ العام 2017، تاركة الباحثين يبحثون عن نوافذ بديلة في التركيبة السكانية المتغيرة في البلاد.

انخفاض عدد سكان الصين

وفي وقت سابق من هذا العام، عادت الصين وأصدرت بيانات أظهرت أن عدد سكانها بدأ في التقلص، العام الماضي، لأول مرة منذ الستينيات.

ودفع ذلك الأمم المتحدة إلى إعلان أن الصين قد تنازلت للهند عن لقبها الذي طالما احتفظت به كأكثر دول العالم من حيث عدد السكان.

ورأت الصحيفة أن "تراجع الثقة في المستقبل لدى الشباب الصينيين، وتردي الأوضاع الاقتصادية؛ تسببا في تراجع عمليات تسجيل الزواج في العام 2022 بنسبة 10.5% مقارنة بالعام 2021".

فقد انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها.

1.411 مليار نسمة في عام 2022

دلت معطيات هيئة الإحصاء الحكومي الصينية، على أن عدد سكان الصين تراجع إلى 1.411 مليار نسمة في عام 2022، أي بات أقل بـ 850 ألفا من مؤشر نهاية عام 2021.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن انخفاض عدد السكان في البلاد حدث لأول مرة منذ 60 عاما.

أقل بـ 850 ألف نسمة عن 2021

وقالت هيئة الإحصاء في تقريرها: "بلغ عدد سكان الصين بنهاية عام 2022، مليارًا و411 مليونًا و750 ألف نسمة (باستثناء سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب)، أي أقل بـ 850 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2021".

ونوه التقرير بأن عدد الولادات وصل العام الماضي إلى 9.56 مليون شخص، وبلغ معدل المواليد لكل ألف شخص 6.77. وتوفي في العام الماضي 10.41 مليون مواطن، وبلغ معدل الوفيات لكل ألف شخص- 7.37.

105 رجال لكل 100 امرأة

وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2022، بلغت نسبة التناسب بين الجنسين 104.69، أي ما يقرب من 105 رجال لكل 100 امرأة. وبلغ عدد السكان الذكور في البلاد 722.06 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث 689.69 مليون نسمة.

وبلغ عدد السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما ) في نهاية عام 2-22 الماضي، 875.56 مليون، أي 62 في المائة من إجمالي السكان.

280.04 مليون شخص أكبر من 60 عامًا

ووصل عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما إلى 280.04 مليون شخص، أي 19.8 في المائة من إجمالي السكان.

ويعيش 920.71 مليون شخص في المدن الصينية - 65.22 في المائة من إجمالي السكان، وفي المناطق الريفية - 491.04 مليون شخص.

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