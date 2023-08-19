السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الامن السعودي يعلن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

تمكنت السلطات السعودية خلال أسبوع، من ضبط 15245 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.

 

ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالسعودية


وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 حتى 16 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: 


- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15245 مخالفا، منهم 8539 مخالفا لنظام الإقامة، و4253 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2453 مخالفا لنظام العمل.

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- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 829 شخصا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 60 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

- ثالثا: تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 39674 وافدا مخالفا، منهم 32636 رجلا، و7038 امرأة.

- خامسا: تم إحالة 33579 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1924 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9104 مخالفين".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.
 

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