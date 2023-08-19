السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تحذير عاجل من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لرعاياها في أمريكا

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس الأمريكية، في بيان رسمي لها اليوم السبت، رعاياها في ولايات كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، من خطورة امتداد أثر إعصار هيلاري لتلك المناطق.


القنصلية السعودية في أمريكا تحذر من إعصار هيلاري 


وقالت القنصلية السعودية في بيانها الصادر اليوم، إنه بناء على إعلان السلطات الأمريكية فإن الإعصار قد يمتد على شكل عاصفة مطرية تضرب أجزاءً من هذه الولايات.
وشددت القنصلية السعودية على ضرورة متابعة ما يصدر من قبل السلطات المحلية المختصة بتلك الولايات، والخاصة باتباع إرشادات السلامة
وفي وقت سابق ذكر  المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في بيان صادر عنه أنه من المتوقع أن يصل إعصار هيلاري المداري إلى جنوب ولاية كاليفورنيا في الفترة من مساء اليوم السبت حتى صباح غد الأحد، وسط تحذيرات من فياضانات كبيرة. 
واكد المركز الوطني الأمريكي في بيانه، أن الإعصار يمكن أن يتسبب فى تأثيرات كبيرة ونادرة بما في ذلك فيضانات واسعة النطاق، موضحًا أنه قد يكون بسرعة وقوة من الفئة 4 قبالة ساحل المحيط الهادئ.
وأفادت وكالة أسوشيتيد برس للأنباء أنه لم تصل أي عاصفة استوائية إلى اليابسة فى جنوب كاليفورنيا منذ 25 سبتمبر 1939، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

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إعصار هيلارى المدمر 


وأكدت وكالة الأنباء  أسوشيتيد برس  أن تمركز إعصار هيلاري على بعد 400 ميل جنوب لوس كابوس على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا المكسيكية،  وكانت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 13 ميلًا في الساعة، لكن كان من المتوقع أن تتجه تدريجيًا نحو الشمال حتى اليوم السبت.

وأعلنت  الحكومة المكسيكية عن تمديد مراقبتها للإعصار والتحذير من العاصفة الاستوائية شمالًا لأجزاء من ولاية باجا كاليفورنيا، وفعلت أيضًا وضع مراقبة العاصفة الاستوائية لأجزاء من البر الرئيسي للمكسيك.

وقال مركز الأعاصير في واشنطن:  إنه من المتوقع أن يؤثر هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن هيلاري على جنوب غرب الولايات المتحدة حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ ذروته يومي الأحد والاثنين، وهناك خطر كبير من حدوث فيضانات مفاجئة في منطقة تمتد من سان دييجو إلى لاس فيجاس.
 

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