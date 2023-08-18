الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تفاعل رواد مواقع التواصل مع إعدام مواطن أمريكي متهم بقتل أبيه المصري في السعودية

الشرطة السعودية،
الشرطة السعودية، فيتو

أثار إعدام مواطن أمريكي متهم بقتل والده الذي يحمل الجنسية المصرية في المملكة العربية السعودية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إعدام مواطن أمريكي في السعودية 

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بقرار السلطات في المملكة العربية السعودية، مشيدين بالعدل وتطبيق القانون، مؤكدين أن القانون يجب أن يطبق على الجميع في المملكة حتى لو لم يكن الجاني مواطنا سعوديا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق، أن بيشوي شريف ناجي نصيف، أمريكي الجنسية أقدم على قتل والده مصري الجنسية، وذلك بضربه له بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضربا عنيفا وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابع البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني / بيشوي شريف ناجي نصيف - أمريكي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 29 / 1 / 1445هـ الموافق 16 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

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