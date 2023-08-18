وزير الخارجية الإيراني يتفقد سفارة طهران في السعودية

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية لسفارة طهران في الرياض، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية.

زيارة وزير الخارجية الإيراني لسفارة بلاده في الرياض

وأطلع وزير الخارجية الإيراني على الإجراءات المتخذة لتجهيز سفارة طهران في الرياض وتحدث مع أعضاء السفارة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية يوم أمس الخميس، التقى خلالها نظيره السعودي الأمير، فيصل بن فرحان، تناولا خلاله أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صحفي مشترك لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سر زيارة الأخيرة للملكة في هذا التوقيت.

وذكر فيصل بن فرحان، بعد استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

Advertisements

وشدد وزير الخارجية السعودي على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفًا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030

وأشار المسئول السعودي في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة، مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وقال: "نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل".

كما أضاف أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

حل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفًا: "نثمن دور المملكة في المنطقة". وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".