السبت 19 أغسطس 2023
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منوعات

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

عاصفة رعدية، فيتو
عاصفة رعدية، فيتو

تأجل انطلاق سباق 20 كيلومترا مشي رجال في مستهل منافسات بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، لمدة ساعتين اليوم السبت بسبب عاصفة رعدية.

وأعلن المنظمون تأخير السباق قبل دقائق من انطلاقه.

وتتضمن منافسات الحصة المسائية لليوم الأول للبطولة نهائيات دفع الجلة رجال وسباق 10 آلاف متر سيدات وأربعة في 400 تتابع مختلط.

 

تحذيرات من عاصفة شمسية مدمرة تضرب الإنترنت

في سياق آخر، نشرت صحف "الديلي ميل"، والواشنطن بوست"، عددا من التقارير العلمية التي حذرت من عاصفة شمسية مدمرة قد تضرب كوكب الأرض خلال العامين المقبلين، مما تتسبب في القضاء على البنية التحتية لشبكات الإنترنت، موضحة أن الشمس اقتربت من الوصول لأكبر موجة حرارة عبر التاريخ.

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وكشفت التقارير، أنه منذ عام 2012، غابت العواصف الشمسية الكبيرة، حيث تبلغ الشمس دورتها كل 11 عاما، وستصل الشمس للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 القادم، وستكون الدورة الأكثر حدة وتأثيرا على الأرض، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أنها دورات منتظمة حدثت 25 مرة منذ بدء التسجيلات في عام 1755، يشعر الخبراء بالذعر لأن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد، وشهدت بقعا شمسية وتوهجات أكثر من المتوقع.

وحذر خبراء أنه من المحتمل توقف خدمات الإنترنت بسبب العاصفة، مما ينتج عنه أزمة كبيرة في كافة قطاعات الحياة الأنتاجية والحيوية.

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