تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض
كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "تقدم العلوم"، أن كوكب زحل بالرغم أنه أكثر رقة من كوكب المشتري، إلا أن لديه أيضًا عواصف عملاقة طويلة الأمد مع تأثيرات عميقة في الغلاف الجوي استمرت لقرون.
وتم تنفيذ الدارسة على أيدي فريق من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجامعة ميشيغان، الذين درسوا الانبعاثات الراديوية من الكوكب، ووجدوا اضطرابات طويلة الأمد في توزيع غاز الأمونيا.
وتحدث العواصف العملاقة على زحل كل 20 إلى 30 عامًا تقريبًا وتشبه الأعاصير على الأرض، على الرغم من أنها أكبر بكثير. ولكن على عكس أعاصير الأرض، لا أحد يعرف سبب حدوثها في الغلاف الجوي لزحل.
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