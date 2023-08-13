الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

كوكب زحل، فيتو
كوكب زحل، فيتو

كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "تقدم العلوم"، أن  كوكب  زحل بالرغم أنه أكثر رقة من كوكب المشتري، إلا أن لديه أيضًا عواصف عملاقة طويلة الأمد مع تأثيرات عميقة في الغلاف الجوي استمرت لقرون.


وتم تنفيذ الدارسة على أيدي فريق من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجامعة ميشيغان، الذين درسوا الانبعاثات الراديوية من الكوكب، ووجدوا اضطرابات طويلة الأمد في توزيع غاز الأمونيا.

 

وتحدث العواصف العملاقة على زحل كل 20 إلى 30 عامًا تقريبًا وتشبه الأعاصير على الأرض، على الرغم من أنها أكبر بكثير. ولكن على عكس أعاصير الأرض، لا أحد يعرف سبب حدوثها في الغلاف الجوي لزحل.

Advertisements

txt

ظاهرة تحدث على زحل والمشترى تسبب مطرًا من الماس

txt

عمرها 400 مليون عام فقط، اكتشاف سر حلقات زحل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوكب زحل عواصف عملاقة علماء الفلك جامعة كاليفورنيا كاليفورنيا زحل

مواد متعلقة

ظاهرة تحدث على زحل والمشترى تسبب مطرًا من الماس

عمرها 400 مليون عام فقط، اكتشاف سر حلقات زحل

ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان، مهمته البحث عن حياة على زحل (فيديو)

الأكثر قراءة

المساكنة، مشاهير الفنانين يفضلونها عن الزواج الشرعي..ولماذا أعلن سعد رمضان ندمه على خوض التجربة؟

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

محمد محيي وحميد الشاعري أبرزهم، تعرف على النجوم المشاركين فى حفل كاسيت 90 بجدة

بدء أولى جلسات محاكمة معلم بتهمة ابتزاز موظفة في العياط

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

مستجدات دعم مصر للقضية الفلسطينية وملفات القمة الثلاثية بالعلمين

كيف دمرت الحرائق بلدة تاريخية في هاواي؟

Advertisements

منوعات

المزيد

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

السجن 15 عاما لمسئولين عن مجزرة عمرها 35 عامًا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية