السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

صحة الدقهلية تغلق 5 منشآت طبية مخالفة

حملات صحية بمحافظة
حملات صحية بمحافظة الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة "العلاج الحر" كثفت حملاتها بالمرور على 139 منشأة طبية.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 139 منشأة، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و14 مستشفي  وعيادة تخصصية، و41 مركزًا طبيًا ومعملًا.

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وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 13 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 4 شكاوى.
وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين. 

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