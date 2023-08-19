صحة الشرقية: زيارة مفاجئة على مستشفى فاقوس المركزى

استقبل الدكتور محمد عرفات، مدير مستشفى فاقوس المركزى ، اليوم الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي، مدير إدارة المستشفيات وذلك فى زيارة مفاجئة أجراها للمستشفى، وقد بدأ زيارته بتفقد سير العمل بالاستقبال والتأكد من التزام الفريق الطبي كما حرص أيضا على الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية الموحدة للطوارئ والاستقبال وانتقل بعدها لمتابعة سير العمل بقسم الأشعة، كما تابع أيضا سير العمل بوحدة العناية المركزة حيث تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة كما تفقد أيضا بدء أعمال لرفع كفاءة الكهرباء بالمستشفى واختتمت الزيارة بتفقد سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين حيث تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية واتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

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تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جاء ذلك بناء على تعليمات مشدد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والتى تقضى بضرورة متابعة العمل داخل المستشفيات المركزية والعامة ومنع قوائم الانتظار فى العمليات سواء الجراحات والمناظير بأنواعها وتجويد الخدمة الطبية للمواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية بضبط إيقاع العمل بالمستشفيات والعمليات الجراحية والخدمة داخل المستشفيات فاجأ الدكتور ياسر السويدى منظومة العلاج بالمستشفى والتى وجدها تؤدى بشكل أكثر جودة وذلك يشعر المواطن بالرضا عن الخدمة المقدمة.

الفريق الطبي بقسم المناظير يستخدم منظار القنوات المرارية

كما استقبل عرفات اليوم الفريق الطبي بقسم المناظير بقيادة الدكتور محمد الباز استشاري أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب بالقصر العيني بجامعة القاهرة وذلك لاستخدام منظار القنوات الصفراوية والبنكرياسية "ERcp"و الأشعة المقطعية سى ارم بإجراء منظار جراحى تشخيصى لحاله تبلغ من العمر٢٤ عاما تعاني من قيء مستمر وزيادة الصفراء بالجسم وبعد الفحص الإكلينيكي وإجراء الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية اللازمة لحالته. حيث تبين أن الحالة تعانى من انسداد بالقناة المرارية مما استدعى الأمر لإجراء منظار قنوات مرارية لتشخيص أسباب الانسداد وتبين وجود التهاب بكتيري مع حصوات.

استخراج الحصوات وتركيب دعامة مؤقتة تحت تأثير المخدر

وتم استخراج الحصوات مع تركيب دعامة مؤقتة تحت تأثير التخدير الكلى والحالة الآن تحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى لاستكمال خطة العلاج وقدم مدير المستشفى الشكر للفريق الطبي على الجهد المبذول برئاسة الدكتور محمد الباز استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ومعه منصور جندية رئيس قسم المناظير بالإضافة إلى الدكتور عمر عكيلة أخصائي أمراض الباطنة والمناظير الدكتور يحيى محمود وكذلك هيئه التمريض، المكونة من الشيماء محمد وأسماء شرف.

لجنة من الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالشرقية

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى اليوم ايضا لجنة من الإدارات الفنية بالمديرية اللجنة التى ضمت الدكتور عبدالرحمن زهير إدارة المستشفيات، والدكتورة خلود عبدالله بمكافحة العدوى، والدكتور عبدالرحمن النجار التفتيش الصيدلى وكذلك أشرف صلاح إدارة الأشعة، بالإضافة مسلم أبو حداقة أخصائي مختبرات وعبير محمد إدارة التمريض ووجيه يوسف إدارة التغذية حيث بدأت اللجنة بتفقد سير العمل بوحدة الكلى الصناعى حيث تم الاطمئنان على الصيانه الدوريه لوحدة معالجة المياه كما تم تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية والعناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين وتم التأكد من بدء تدريب التمريض على سياسة مكافحة العدوى طبقا التوصيات.

مناظرة الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى

كما تم مناظرة الملفات الطبية للمرضى للتأكد من استيفاء التسجيل الطبي طبقا لمعايير الجودة وحصول المرضى على الجرعات الدوائية طبقا لوصف الطبيب، كما تم تفقد سير العمل بقسم الأشعة حيث تم التوجيه بزيادة التهوية بالقسم مع زيادة التكييفات بالقسم كما تم متابعة المعمل بالمطبخ وتم إصلاح الرخام، كما تم تفقد سير العمل ببنك الدم والاطمئنان على توافر فصائل الدم ومشتقاته. وتفقد التفتيش الصيدلى مخازن الصيدليات وتم الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.