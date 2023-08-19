المصري للتأمين يرصد أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري

الاقتصاد الدائري هو موضوع يتصاعد على جدول أعمال الاستدامة في صناعة التأمين حيث يساهم فى معالجة تغير المناخ، واتساع شريحة العملاء المهتمين بالبيئة، وتغير مشهد المخاطر بسبب الاحتباس الحراري.

ما هو الاقتصاد الدائري؟

هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

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ويسهم الاقتصاد الدائري أيضًا في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلًا على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلًا من نمط الهدر وإلقاء النفايات.

و يعيد الاقتصاد الدائري بوجه عام تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، كما أنه يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلًا على المزايا البيئية والاجتماعية.

و لا يعد الاقتصاد الدائري مصطلحًا وليد السنوات الأخيرة، بل إنه يضرب بجذوره في العالم منذ عقود عند ابتكار مفهوم التدوير وإعادة الاستخدام، وظهر بشكل واضح في الدول الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية عندما حاولت الحكومات استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع.

و تعرّف مؤسسة إلين ماك آرثر الاقتصاد الدائري بأنه "إطار عمل يتصدى للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والنفايات، والتلوث.و هو يركز على أهداف الاستدامة الثلاث وهي: الحد من الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

المصري للتأمين والاقتصاد الدائري

و يرصد الاتحاد المصري للتأمين،فى نشرته الاسبوعية الاتجاهات الرائدة التي تقود صناعة التأمين للتعامل مع الاقتصاد الدائري، ولماذا يجب على شركات التأمين المبتكرة الاهتمام به

الإقتصاد الدائري وصناعة التأمين

و تهتم الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناعة التأمين بالاقتصاد الدائري باعتباره حركة متنامية مرتبطة بالمخاطر الأوسع لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم. وقد ذكر تقرير الاستدامة الذي أصدرته شركة AXA لعام 2020 أن الشركة ركزت على تطوير منتجات أو خدمات تركز على الاقتصاد الدائري لتقليل الهدر في حالة خسارة العميل، كما تعمل على تشجيع ممارسات الاستدامة بين عملائها، وتمكين إعادة تدوير المواد في سلسلة التوريد. كما اعتبرت شركة زيورخ لتأمين الممتلكات الاقتصاد الدائري موضوع أساسي بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

و أدت زيادة اهتمام السياسات الحكومية والتحالفات الدولية بتطبيق معايير الاستدامة الثلاثية إلى دفع اهتمام الشركات بالاقتصاد الدائري. فعلى سبيل المثال، ستطلب الحكومات من شركات مختارة إصدار تقارير بيئية واجتماعية وتقارير تتعلق بالحوكمة (ESG) ؛ كما تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن ممارساتها الدائرية التي تركز على الاقتصاد والشراكات من بين عمليات الإفصاح غير المالي الأخرى. كما شكلت المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ، تحالف "صافي الانبعاثات الصافي الصفري" Net-Zero للتأمين في يوليو 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويضم الأعضاء الحاليون ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، يزداد اهتمام المستهلكين عند شراء السلع والخدمات بممارسات الاستدامة التي تمارسها الشركات المقدمة للخدمة أو السلعة.

و تكتسب شركات التأمين التي تهتم بالمناخ وتتبع ممارسات للحفاظ على البيئة مزيدًا من احترام العملاء. كشفت دراسة استقصائية لشركة Deloitte شملت 10000 شخص حول العالم من الأجيال الشابة التي تأمل شركات التأمين في جذبها مبكرًا - أنها صنفت حماية البيئة باعتبارها مصدر قلق كبير. كما ذكر 23٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيتحولون إلى شراء المنتجات من شركة إلى أخرى تشاركهم قيمهم في القضايا البيئية.

الابتكار في الاقتصاد الدائري: الفرص المتاحة لشركات التأمين

يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين حيث بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري..ومن أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام:

قامت شركة Omocom وهي شركة تأمين ناشئة في السويد بتقديم خدمة "التأمين متناهي الصغر عند الطلب- On demand Microinsurance" ومهمتها هي الحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام في حلقة مغلقة. وفقًا لموقع الشركة، تستخدم الشركة حلول التأمين لجعل المزيد من الأشخاص يكتسبون الثقة اللازمة لمشاركة الموارد الحالية مع بعضهم البعض وتشجعهم على شراء العناصر المستعملة التي غالبًا ما تعمل في الواقع كالعناصر الجديدة تمامًا، مما يخلق حوافز لمزيد من التوجه نحو الاقتصاد الدائري.

قامت شركة Redwood Materials، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ مقرها الولايات المتحدة بتضمين استراتيجية الاقتصاد الدائري في عملياتها الأساسية. وتهدف الشركة إلى استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام المكونات من البطاريات الكهربائية التي يتم جمعها من السيارات والدراجات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقد أصبح لدى الشركة حاليًا شراكات مع باناسونيك وفورد وتويوتا ونيسان وفولكس فاجن..و غيرها.

يتبنى العديد من مصنعي المعدات الأصلية للسيارات نماذج اقتصادية دائرية حيث يعيدون تجهيز مصانعهم لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية. ويظل العرض المحدود والمكلف للمعادن النادرة اللازمة لإنتاج بطارية كهربائية (الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت، على سبيل المثال) في مقدمة الأسباب التي تجعل شركات صناعة السيارات تتبنى ممارسات تر كز بصورة أكبر على الاقتصاد الدائري.

فرص شركات التأمين والاقتصاد الدائري

تمر الشركات عبر صناعة التأمين بمراحل مختلفة من رسم أهدافها واستراتيجياتها حول الاقتصاد الدائري. وتتعامل شركات التأمين بشكل استباقي مع الاقتصاد الدائري نظرًا لاتجاه الحكومات لإلزام الشركات بتقديم تقارير حول مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة.و بالرغم من أن شركة التأمين ليست شركة مصنعة لسلع استهلاكية، فإن أعمالها ودورها كلاعب مالي عالمي يمكنها من إحداث تأثير حقيقي على هذا التحول الاقتصادي. ويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلًا عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري ".

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تبني الممارسات التي تركز على الاقتصاد الدائري في مختلف الصناعات إلى تغييرات في التعرض للمخاطر. على سبيل المثال، تقوم صناعة السيارات بإعادة تجهيز خطوط التجميع لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات في إنتاج خط التجميع والمواد المستخدمة لبناء المركبات الكهربائية على تعويضات العمال، ومسؤولية المنتجات، وتوقف الأعمال. نتيجة لذلك، أصبح لدى شركات التأمين فرصة لتنويع عروض منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المؤمن عليهم الذين يتبنون ممارسات تركز على الاقتصاد الدائري.

تتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة. فقد قامت مجموعات حماية المستهلك بإنذار العديد من شركات التأمين لتبنيها لشركات ذات انبعاثات كربونية عالية مثل شركات الفحم. مما أثر سلبًا على العلامات التجارية لتلك الشركات. في نهاية المطاف، ستكون شركات التأمين التي لا تستطيع معالجة تغير المناخ وحركة الاقتصاد الدائري المتصاعدة أكثر عرضة للتأثيرات السلبية على علامتها التجارية وسمعتها بين شركاء الأعمال والعملاء في السوق. ويمكن للشركات التي تتصرف بشكل استباقي وعلني أن تعزز علامتها التجارية في السوق، وتعزيز ولاء العملاء، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، خاصة وأن الأجيال الشابة تتوقع بشكل متزايد من أصحاب العمل معالجة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.

تأمين صناعة إعادة التدوير

طبقًا لمبادئ الاقتصاد الدائري يجب أن يكون المنتج قد تم تصميمه وإنتاجه بطريقة موفرة للموارد أثناء عملية التطوير. يجب أن تكون قيد الاستخدام وقابلة للإصلاح لأطول فترة ممكنة. كما يجب تقليص حجم النفايات إلى الحد الأدنى. لذا فإن إعادة التدوير هي الخطوة الأخيرة في دورة الإنتاج.

و قد أصبحت إعادة تدوير المواد معترف بها على نطاق واسع كعامل تمكين حاسم لكل من الاقتصاد الدائري والاستهلاك المستدام. فعلى الصعيد العالمي، من الضروري زيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 55٪ إضافية عن مستوياته الحالية بحلول عام 2040 لكبح استنفاد الموارد - مما يعني أن حوالي 90٪ من جميع الموارد المستهلكة ستحتاج إلى إعادة التدوير. وسيؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى توفير ما يصل إلى 50 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، أو ما يوازي 15٪ من ميزانية الكربون المتبقية على النحو المنصوص عليه في شروط اتفاقية باريس.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين انه تلعب صناعة التأمين دورًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية وتيسير حصول الشركات على التمويل. وتعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً بالخبرات السابقة وارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.

ويتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أيضًا أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر.

ويمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين. وهذا من شأنه أن يقودنا في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءًا هاما من اقتصادنا.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه الإستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالإتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حاليًا بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للإستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقوم الاتحاد أيضًا بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الإستدامة وإنعكاساتها التأمينية. بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.