أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تنطلق اليوم السبت، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي 29 أغسطس الجاري، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وعددها 19 لجنة، يؤدي بها 5465 طالبًا وطالبة.

5465 طالبا يستعدون لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

وشددت على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، وإتمام جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة.

Advertisements

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، مناشدة جميع الطلاب بالتأني والتركيز والجد والاجتهاد، متمنيةً لهم دوام التوفيق وأن تكلل جهودهم بالنجاح.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالبًا وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمى رياضة يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة وتم توفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.