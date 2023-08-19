السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

انتظام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشمال وجنوب سيناء

اجتماع وكيل تعليم
اجتماع وكيل تعليم شمال سيناء،فيتو

يؤدي طلاب الثانوية العامة  اليوم السبت امتحانات الدور الثاني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وسط حالة من الهدوء وانتظام اللجان دون تأخير.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن إجمالي المستهدفين للامتحان  79 طالبا وطالبة بعدد 6 لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ورأس سدر ودهب ونويبع.
 

وأوضحت أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الإلكترونية كما تم تجهيز استراحات السادة المنتدبين بالتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.
 

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وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن ؜إجمالي المستهدفين بامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالمحافظة  1200 طالب وطالبة حضر منهم 1187 طالبا وطالبة ونجح 1088 طالبا وطالبة ورسوب 33 طالبا وطالبة و79 طالبا وطالبة لهم حق الدخول امتحان الدور الثاني وبلغت نسبة النجاح على مستوى قطاع المديريات على مستوى الجمهورية 91.07 ٪؜
 

وفي شمال سيناء تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي بالتزامن مع إنطلاق امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة. 

 

ويؤدي 290 طالبا وطالبة الامتحانات مقسمين على 4 لجان امتحانية على مستوى المحافظة وهى كالآتي:

إدارة العريش التعليمية بها لجنتين وهما لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات وسيؤدي بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين، ويؤدي بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل، أما إدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهي لجنة المقدم شريف عمر وإدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهى لجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات وسيؤدي بها طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.
 

وفي  السياق نفسه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان أن المديرية قد أتمت استعدادها للامتحانات وتم تجهيز اللجان الامتحانية بكل ما تحتاجه من أثاث مدرسي، ومبردات مياة.
 

وأضاف أنه تم تجهيز الاستراحات بكل ما تحتاجه من أسره، وثلاجات ومبردات للمياة ويبلغ عدد الاستراحات 6 استراحات " ثلاث للرجال وثلاث للسيدات "وهن كالآتي: 
 

إدارة العريش:
-استراحة مدرسة الشهيدة سلمى سعيد راشد ( للسيدات) استراحة مدرسة أحمد عبد العزيز الابتدائية ( للرجال ). 

إدارة بئر العبد: 
استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي ( للرجال) استراحة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ( للسيدات ).

إدارة الشيخ زويد:
استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي ( للرجال). 
استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ( للسيدات).

كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والتموين والكهرباء ومرفق المياه ومجالس المدن،وجميع المرافق لتوفير الجو الملائم حتى تسير الامتحانات على أكمل وجه وفي أحسن صورة ممكنة.

79 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بجنوب سيناء

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