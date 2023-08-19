السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

النيابة تحقق في حريق سيارة تسبب في تفحم شخصين بالمعادي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حريق سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي، وتسبب في تفحم شخصين.

 

وحصلت فيتو على 9 صور ترصد تفحم جثتي شخصين مجهولي الهوية، داخل سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين وما زالت النيران مشتعلة بالسيارة.

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

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وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

جانب من الحريق 

 

جانب من الحريق 

 

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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حريق سيارة ملاكي هيئة الإسعاف الطب الشرعي دور الطب الشرعي النيابة العامة

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