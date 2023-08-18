ماذا يحتاج طلائع الجيش بعد ضم 9 صفقات صيفية؟

تعاقد نادي طلائع الجيش مع 9 صفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفى الجاري تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

جاءت التعاقدات التسع بناء على رغبة الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى وجاري البحث عن مدافع لتدعيم خط الدفاع قبل غلق باب القيد.

9 صفقات لنادي طلائع الجيش

وضم نادي طلائع الجيش كلا من..

- أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة

-الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر

-مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة

-عمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة بنية البيع

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-وتم تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى.

وحصل طلائع الجيش علي توقيع كريم طارق لاعب الجونة وكريم حلاوة لاعب مصر المقاصة وأحمد متعب لاعب الشرقية للدخان لمدة ثلاثة مواسم.

وضم طلائع الجيش عددهم كبير من اللاعبين المعارين الموسم الماضي وصل لـ17 لاعبا.

القائمة الأولى لطلائع الجيش

أعلن مسؤولو نادي طلائع الجيش تسجيل خمسة لاعبين تحت السن بالقائمة الأولى للفريق لموسم 2023\2024.

وتضم القائمة الأولى لفريق طلائع الجيش 15 لاعبًا إضافة إلى خمسة لاعبين تحت السن هم محمد غزال وخالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود وبول جوليوس.

وتضم القائمة الأولى لطلائع الجيش 15 لاعبًا هم:

عمر رضوان وعماد السيد وعلي الزاهدي وخالد سطوحي ومحمد فتح الله ومحمد شحاتة وأحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب والسيد أبو آمنة ومحمد دياب ومحمد هاني وجلال الشرقاوي ويحيى حامد ومحمد سمير.

التجديد لمحمد شحاتة

وقام نادي طلائع الجيش بتمديد تعاقد لاعبه محمد شحاتة لمدة خمسة مواسم بعد تألق اللاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.



ووقع محمد شحاتة على العقد الجديد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق.

وتعاقد نادي الجونة مع أحمد مسعود حارس مرمى طلائع الجيش لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريقه.

معسكر مغلق بالاسكندرية 20 اغسطس

قرر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المندير الفني الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني والإداري يوم 20 أغسطس الجاري موعدا لبدء معسكر طلائع الجيش بالإسكندرية ويستمر حتى الرابع من سبتمبر القادم.

ويتخلل معسكر طلائع الجيش بالإسكندرية خمسة لقاءات ودية تم الاتفاق مع أطرافها من قبل كابتن يسري عرفان المدير الإداري للفريق العسكري.

5 وديات لطلائع الجيش بالإسكندرية

وأنهي كابتن يسري عرفات المدير الإداري للفريق العسكري الاتفاق مع خمس فرق لمواجهتهم وديا بالمعسكر المغلق لنادى طلائع الجيش بالإسكندرية والتي بدا يوم 20.

وستكون الودية الأولى مع فاركو فى 23 أغسطس الجارى والبحرية فى 26 أغسطس ثم مع سموحة فى 29 من الشهر الجارى ثم مع الاتحاد السكندري فى 30 أغسطس ثم مع إنبى 3 سبتمبر المقبل.

إصابات طلائع الجيش

ويعاني ثلاثي فريق طلائع الجيش محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة من الاصابة حيث يغيب الثلاثى عن المشاركة فى فترة إعداد الفريق بسبب استمرار تنفيذ برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابة التى لحقت بهم فى نهاية الموسم.

وأجري محمد دياب مدافع الطلائع جراحة غضروف الركبة ويسير بصورة منتظمة في برنامجه التأهيلى بينما أجرى السيد أبو آمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة في مارس الماضى فيما يعانى محمد شعبان من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية.